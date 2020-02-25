17 историй про съемные квартиры, которые люди до сих пор рассказывают вместо анекдотов

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Не каждому из нас повезло быть обладателем собственной жилплощади. Многим приходится перелопачивать тонны объявлений в поисках подходящей съемной квартиры, разбираться с загадочно работающей техникой и становиться невольным участником разборок с соседями, которые не любят «понаехавших». А уж отношения «квартирант — арендодатель» — это вообще отдельная история.

В редакции AdMe.ru тоже есть люди, которым приходилось снимать жилье. Поэтому мы точно знаем, что даже самые невероятные ситуации из этой подборки не выдумка, а чистая правда.

А где Димон?

Мой муж сдает посуточно свою квартиру. Как-то он пошел убирать после очередных квартирантов. И обалдел: «Вижу, в прихожей по стене ползет огромный таракан. Красивый, блестящий весь. Усищи такие. Я сначала аж растерялся. Но что делать? Я его тапкой прибил и выбросил». Через несколько дней, когда муж снова появился у себя на квартире, к нему подошел соседский мальчик и спросил: — А вы Димона нашего не видели? — Кого? — переспросил он. — Димона, нашего таракана. Выяснилось, что мальчик держит в аквариуме декоративных тараканов и дает им человеческие имена. Его родители признались, что некоторые питомцы совершили побег. Не всех беглецов нашли. Один из сбежавших и есть тот самый Димон. Мой муж тоже признался, что убил таракана тапкой. Что ж, прости, Димон! Ничего личного © LadaTeplova / pikabu

Каждая съемная квартира — новое открытие

Рано или поздно любое съемное жилье становится для меня слишком темным, тесным, старым и так далее. Долго гнала от себя эти мысли, но пора признаться самой себе: мне тупо нравится переезжать. За всю жизнь я успела пожить более чем в 14 квартирах. Видимо, я привыкла к постоянной смене места жительства и вошла во вкус. Все эти сборы вещей в коробки и последующая их распаковка приводят нормальных людей в ужас. А я от этого кайфую. © keshka002 / instagram

Сюрприз под диваном

Я работаю риелтором. Вчера по просьбе клиентки принимал ее квартиру после жильцов — семейной пары без детей и животных. Люди заселялись в абсолютно новую квартиру, после косметического ремонта. Прожили год и съехали. Хозяйке выслали красивые фото, мол, все в порядке, не беспокойтесь. Я забрал у них ключи и поехал делать для собственницы свой отчет. Давайте посмотрим, что увидел я. Там был разобран диван. Это сделано не просто так. Соберем его — и вуаля!

Мы видим оторванный кусок линолеума. Правда, его подклеили (за это квартирантам 5 баллов). Как умудрились порвать — уму непостижимо. Качество покрытия не самое худшее. © Записки риелтора / zen.yandex

Не квартира, а шкатулка с секретами

Вчера мне нужно было снять показания счетчиков, которые спрятаны за хитрым люком в туалете. Сверху плитка с дельфином и никакой ручки. Люк я не вскрыла, дельфин счастлив, арендодатель Сергей ждет перерасчета в следующем месяце. В каждой квартире есть секреты, но та, в которой живу я, — это ящик Пандоры. Оказалось, что дверную ручку надо оставлять в определенном положении, а «вот этот кран лучше не трогать, иначе потом вы не сможете включить душ». И я правда не смогла. Все исправила жена Сергея. Она появилась на пороге с огромным ключом, завернутым в тряпку. Сделала «хрясь», и вода полилась. Я выдохнула. © oxanaperminova / instagram

Жизнь не по фэншуй

Есть у меня приятель, допустим Валера. Его супруга решила, что до этого им не везло, потому что на их прежних арендованных квартирах все было не по фэншуй. Где-то дверь не в том месте, где-то цвет стен не тот, где-то мебель не тех форм и стоит не там. В общем, купили они квартиру и решили на новом месте все сделать по заветам премудрых китайцев. Взяли специальный компас, изучили всю доступную информацию, расставили мебель по всем правилам, развесили по ним же картины и светильники. Встретила вчера Валеру, а он явно приуныл. Спрашиваю, в чем дело. Оказалось, они обнаружили, что компас был неисправен. Вот почему денег убавилось, а они сами стали нервные и дерганые. Пришлось сказать, что дерганые они из-за не прекращающегося несколько месяцев ремонта, а денег стало меньше из-за ипотеки. Короче, утешать — явно не мое. © torbova / pikabu

Суровая реальность

Как «дешево» снять квартиру

Наше предприятие переехало в центр города, и шеф сказал: «Сними квартиру поближе к работе». Контора оплачивала. Я нашел подходящую «двушку», по цене вроде договорился, даже скидку пообещали в 3 тысячи. Доложил шефу, а он сказал, что сам приедет договариваться. Заявился на своем «гелике», в костюме за много денег, а часы у него стоят как два «гелика». Хозяева квартиры посмотрели на него и сказали: «40 тысяч в месяц!» Шеф согласился. Маленький нюанс: мне предлагали снять за 35 тысяч. © Jermontaz / pikabu

Лучший квартиросъемщик

В конце 90-х встречался с девушкой. У нее была квартира, доставшаяся от бабушки. И решила она ее сдать. Первый же звонок: «Я готов снять квартиру. Покажете?» Приезжаем, а около дома стоит крутой по тем временам «мерседес». Выходит из него мужик, здоровается: «Ну что, пошли?» Поднялись на этаж, показали квартиру. И мужик этот говорит: «Ребята, жить я здесь не буду, квартира мне нужна для встреч, о которых никто не должен знать. Плачу за год вперед». Снимал он эту квартиру лет 5. Несколько раз туда заезжали — видно, что квартира пустая, но чистая. Кто-то приходил убираться. Вот это был идеальный квартиросъемщик. © FinnG / pikabu

«Стеклянный потолок. Я первый раз вижу такое в квартире. Очень необычно, но мне нравится»

Детектор на крышке унитаза

Знакомые снимали хату у дяденьки, который работал в почтовой конторе и отвечал за особо ценные грузы. На них навешиваются наклейки, свидетельствующие о том, что не было нагрузок, ударов и прочего. Видать, такого добра на почте много и потырить такие нашлепки было вообще не вопрос. Посему дяденька взял и наклеил эти штуки на все, что было в квартире: на дверцы, на стиралку, на телек, и... прошу громко не ржать, на крышку унитаза. И когда какая-то из нашлепок сработала (как раз та, которая на унитазе), он начал требовать оплатить порчу имущества. При этом крышка была абсолютно целой. Съехали, но крышку все-таки новую купили. И даже ее вручение хозяину на фото зафиксировали. © volchek1024 / pikabu

Богатый жизненный опыт в 25 лет

Поженившись, мы въехали в съемную квартиру и пригласили на импровизированное новоселье своих друзей — тоже молодоженов. Пришли Лера и Максим (ЛМ), Маша и Женя (МЖ). Во время застолья пошли разговоры про недвижимость. МЖ: «М-да, вот так вот снимать — это ужас. У нас, конечно, тоже „двушка“ небольшая, но хотя бы своя. Я вам прям советую ипотекой заняться». Я: «А вы где оформляли?» МЖ: «Да ты что, нам родители перед свадьбой квартиру подогнали». ЛМ: «Ремонтом вам надо озаботиться. Вообще, мы квартирку за месяц до ума довели с предчистовой, было бы желание». Я: «Ну это сколько денег надо. Кредит брали или свадьба окупилась?» ЛМ: «Да нет, папа дал». Короче, народ, «личный опыт» не так работает, «папа подогнал» — тоже не считается. © VASHASOVA / pikabu

Волшебная квартира

Расчетливые квартиранты

Сдал семье одной квартиру и уехал в командировку. Сразу начались звонки: где-то подтекает, где-то дует, то лампочка моргает, то колонка газовая не зажигается. Хотя когда сдавал, все работало. Когда приехал к ним и попросил показать, что случилось, оказалось, все нормально. Только чеков на всякие ремонты на 17 тысяч. Да я квартиру им за 12 тысяч сдал! Попросил акты выполненных работ, но этого не было. Короче, послал их и дал время на выезд. Так они потом подали в суд, чтобы взыскать с меня эти деньги, но и там был облом. © al56.81 / pikabu

«Смотрел на доске объявлений квартиры в нашей „нерезиновой“ и наткнулся на что-то оригинальное»

Все должны получить по заслугам

Сидим вечером на балконе с мужем, болтаем. Тут с соседнего балкона начинается: «Долго вы еще будете разговаривать? Я сейчас хозяйке позвоню!» Если честно, меня бомбануло. Мы платим деньги за квартиру, в которой нельзя ходить, разговаривать и открывать дверь. Через день хозяйка приехала, и мы пошли к соседям. Я сказала, что мы с мужем собираемся брать ипотеку, и если нас не оставят нас в покое, то я выкуплю эту квартиру. А когда стану полноправным жильцом дома, то уйду в декрет, буду рожать каждый год маленьких орущих детей, заведу собаку, а может, даже двух, и сама в этот момент буду учиться играть на пианино, потому что это мечта всей моей жизни. И знаете что? Подействовало! Уже почти неделю ко мне никто ни разу не подошел, не позвонил и вообще обходят стороной. © qreativnay / pikabu

Как креативно сдать квартиру

Оригинальная переписка

Уже год сдаю комнату в центре одному парню. В конце каждого месяца он мне сообщает, будет ли снимать дальше, и передает деньги. Недавно обратила внимание, что наша переписка выглядит странновато. Из раза в раз 30 числа один и тот же диалог: — Продлевать будете? — Да. — Тогда у вас или ко мне подъедете? © lunaaprelia / pikabu