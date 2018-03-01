17 человек, которые смогли перехитрить все обстоятельства

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В суматохе будних дней мы редко замечаем те маленькие победы над кознями, которые строит нам Вселенная. Наша подборка состоит как раз из таких историй, в которых главные герои с блеском и юмором справились с трудностями на их пути.

Мы в AdMe.ru собрали для вас только лучшие истории из жизни различных людей, которые в нужный момент смогли обратить обстоятельства в свою пользу.

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Идем с другом в центре города. Друг жалуется, что не может найти себе девушку. Я показываю на особу прекрасного пола, сидящую на скамейке, и говорю ему: «Подойди и просто спроси, можно ли с нею познакомиться». Недолго думая, мой друг берет направление в сторону лавочки, а там состоялся вот такой диалог. «Здравствуйте! Девушка, можно с вами познакомиться?» — «Ты? Хочешь познакомиться? Со мной? А ты в зеркало себя видел?» На что Дима с невозмутимым лицом отвечает: «К сожалению, видел, поэтому и решил подойти именно к вам». @Allekt

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Компания по производству рекламы получила заказ на телевизионный ролик с рекламой продукта для поднятия потенции, но при условии, чтобы все было культурно и без излишеств. Ролик выглядел следующим образом. Гангстеры на автомобиле удирают от полицейских, а у них на хвосте больше десятка машин с сиренами и мигалками. Машина гангстеров проскакивает разводной мост. Один из бандитов бросает назад пакетик с препаратом. Мост немедленно поднимается. @KrabNaGalerah

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Внуку 4 года, сидит в соседней комнате с родителями и возится с лего. Детали мелкие, собрать не получается, но помощи не просит. Родители молодые, неопытные и начали подтрунивать, типа мастер-ломастер. Пацан недолго терпел и ответил: «Какого хрена трогаете меня?» Но только в более грубой форме. Возникла гробовая тишина, а затем: «Чтоооо ты сказал?» На что малыш с тем же невозмутимым лицом ответил: «Я два раза одно и то же не повторяю!» @ViViMa

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Все, наверное, в детстве делали «кашу-малашу» из земли и воды. Одна грязь. Но нам с детворой однажды надоело это делать в ведерках, как все нормальные дети, поэтому мы вырыли здоровую яму и залили ее водой. Оказалось, что я была главная свинья из всех, а в доказательство я героически залезла в яму ногами и начала месить эту «кашу-малашу». От увиденного отца хватил инфаркт, и дома он ждал меня с ремнем: «Еще раз увижу, что ты в сандалиях полезла в эту грязь, получишь». Сказано — сделано. И в следующий раз он уже видел, как я лезла в эту яму без сандалий... но в колготках. @Valkiria1613

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Стою с женой, жду электричку на платформе. В кармане сухарики остались, решил покормить голубей. Бросаю понемногу, вижу, кто-то бросает семечки. Поднимаю глаза — стоит симпатичная девушка и улыбается мне, я ей тоже в ответ улыбнулся. А жена подошла поближе, чувствую ее недовольный взгляд. А я, не переставая улыбаться девушке, чуть повернулся и сказал жене: «Если что, то ты моя сестра». Но вышло громче, чем планировал. Посмеялись все трое. Выкрутился. @TimRed

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Пришел в банк, чтобы взять в кредит 300 тыс. рублей. Кредитная история хорошая, клиент банка больше 5 лет. Оператор делает запрос: «К сожалению, вам разрешен кредит только на 150 тыс. Оформляем?» Отказался, но пришел на следующий день. Говорю: «Мне нужен кредит на 600 тыс. рублей». Оператор делает запрос: «К сожалению, вам разрешен кредит только на 300 тыс. Оформляем?» Вот куда деваться? Пришлось брать. @Anthon

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Женщина передо мной на предполетном контроле безопасности держит бутылку замороженной воды. Охрана пытается ее изъять, так как по правилам аэропорта жидкость объемом более 100 мл не допускается к провозу. Женщина, не желая сотрудничать, заявляет: «Это же не жидкость!» Черт возьми, а она права. @gjamal

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Ох уж это неловкое чувство, когда встречаешь отца в секс-шопе. Пришлось выкручиваться на ходу. Сказал ему, что увидел его и за ним пошел. @Yanki

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У маминой подруги не было сына, но была дочь. Поэтому я постоянно слышал, какая она молодец, какой у них порядок в доме, что она постоянно готовит еду к приходу родителей, отлично учится, а также во всем слушается родителей. А я раздолбай. Короче, я вырос и женился на этой дочери. Реально она молодец, не обманула мамина подруга! @Yurbas

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У 4-летней дочки заболел друг. Малышка эмоционально рассказывает маме: «Вот я же говорила ему: сосульки не грызи, заболеешь». Жена бравирует: «Так ты тоже грызла». На что дочка с возмущением отвечает: «Нет! Я лизала». @MardanovCat

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На экзамене студент взял билет и сразу же положил обратно, при этом лицо его перекосилось от ужаса. Профессор удивленно: — Почему ты положил билет обратно? — Профессор, это был 13-й билет, а я верю в приметы. — Все это бред, — сказал профессор и начал искать 13-й билет. Студент ответил на билет безукоризненно и довольный покинул кабинет. В коридоре его окружили и спрашивают: — Ты что, все знал? — Да нет, только 13-й билет. @ LeMcH

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Жена у родителей. Обязанность водить сына в детский сад теперь лежит на мне. 2 дня подряд проспал сигнал будильника на телефоне, чтобы отвести его в садик. Раньше такого за мной не наблюдалось. Сегодня я понял, в чем дело. Ночью ложился спать, настраивая себя на то, что нужно встать вовремя. Как только будильник зазвенел, я подорвался в лучших традициях армейского подъема. И что я вижу: этот шкет уже стоит у телефона (как ему удается проснуться раньше будильника?!) и караулит. Как только включился будильник, он сразу же отключил его, проведя пальчиком по экрану, и убежал в свою комнату. У каждого свои методы борьбы. @HarayHuray

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Рассказала мама случай из своей студенческой жизни. Раздобыли они курицу и на общей кухне поставили варить. Через некоторое время приходят, а курицы нет. Зато рядом лежат 3 яйца и записка кривыми буквами: «Снесла вам яйца и ушла гулять». @rusvod17

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На работе один знакомый рассказал. «Когда с работы домой прихожу (живу в своем доме), сразу в кроссовки переобуваюсь, чтобы ноги после ботинок отдыхали. Обычно по хозяйству что-нибудь да надо сделать. И заметил, что постоянно песок из этой сменной обуви вытряхиваю. Что за фигня? Неделю понять не мог, думал, неужели из меня сыпется? А тут вчера на обед пораньше пришел, и все детали пазла сложились. Сын с улицы прибежал, свои сандалии снял и песок, что в них из песочницы принес, мне в кроссовки стряхнул. Спрашиваю: „Ты зачем это?“ Сын невозмутимо: „Так мама полы помыла, зачем же сорить? Заругает“». @SurfFapKing

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Пришли прошлым летом в больницу, сидим в очереди. Жара на улице, духота в помещении, окна, наверное, с самой даты постройки здания не открываются. Люди сидят, жалуются. И тут приходит мужичок, спросил, кто крайний. Затем отошел в сторонку, достал из рюкзака складной стульчик, сел. Затем оттуда же достал банк зарядки и два портативных мини-вентилятора с USB. Все это дело собрал и сидел спокойно, книжечку почитывал. Честно, такой зависти в глазах людей еще не видел. @IsT0RIIK111

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Еду в полной маршрутке. Заходит женщина преклонного возраста, девочка уступает ей место со словами: «Присаживайтесь». На что эта якобы леди отвечает: «Знаете что? Присаживаются под кустиком!» Девочка: «Ну и пожалуйста». И села обратно. @marieHUH

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У одного приятеля не было денег на подарок для своей девушки на День святого Валентина. И тогда он в фотошопе сделал сертификат и распечатал его, мол, именем девушки отныне будет названа звезда в галактике ZX-8654b. Девушка при получении подарка даже расплакалась. @DenLuperkal