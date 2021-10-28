17 историй о наивных созданиях, которых и младенец вокруг пальчика обведет

Обычно наивность — это качество, которое приписывают юным созданиям. В нежном отрочестве мы часто искренне верим всему, что нам говорят другие, и без всяких сомнений воспринимаем слова взрослых. Но некоторые люди не теряют свежее и бесхитростное видение мира, даже когда оставляют детство далеко позади. И принимают за чистую монету совершенно неправдоподобные вещи, что может привести к курьезным ситуациям.