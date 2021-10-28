17 историй о наивных созданиях, которых и младенец вокруг пальчика обведет
Обычно наивность — это качество, которое приписывают юным созданиям. В нежном отрочестве мы часто искренне верим всему, что нам говорят другие, и без всяких сомнений воспринимаем слова взрослых. Но некоторые люди не теряют свежее и бесхитростное видение мира, даже когда оставляют детство далеко позади. И принимают за чистую монету совершенно неправдоподобные вещи, что может привести к курьезным ситуациям.
Мы в AdMe.ru думаем, что некоторое простодушие иногда может даже украшать человека. Хотя порой эта черта становится источником неприятностей для своего обладателя.
- Решил устроить для дочурки приключение. Набрал мелочи, блестящих штук, спрятал в коробке и зарыл в лесу. Поехали искать клад. Все нашли, возвращаемся домой. Тут я случайно наехал на пень и помял дверь. Стою, думаю, как бы не выругаться. А радостная дочь выдает: «Пап, да и ладно: мы же клад нашли! Мы теперь на эти сокровища и дверь отремонтируем, да и вообще, если хочешь, новую машину тебе купим!» © PageD0WN / Pikabu
- Недавно знакомая решила поделиться со мной своими идеями о воспитании детей. Надо сказать, что у них с ее парнем своих пока нет. Оба поклонники здорового образа жизни и знают, что фрукты лучше конфет. Так что решили будущее чадо до 10 лет не пускать в магазин. Дескать, ребенок будет или дома сидеть с одним из родителей, или в машине. © Umbraldisappointment / Reddit
- В детстве я считала, что взрослые просто не умеют плакать. Когда по телику показывали рыдающих женщин и мужчин, они выглядели на редкость искусственно. Ну я и решила, что они, конечно, могут грустить, всхлипывать и все такое. А слез у них не бывает, потому что такая жидкость в организме просто закончилась. Вот и приходится им изображать рыдания. © ecapapollag / Reddit
- В детстве я считала, что если совру ненароком, то мой язык побелеет, а потом отвалится. Даже бегала к зеркалу, чтобы взглянуть, как он там, если ляпну что-нибудь. Тут решила проверить этот трюк на дочке. Рассказываю ей о языке, а она мне в ответ заявляет: «Мамочка, но ведь у тебя он не отвалился». Да уж, я такой умной в детстве не была. © HBre-08 / Reddit
- Дело было давно. Работала я менеджером в компании. Зарплата копеечная, ни на что не хватало. Решила пойти к директору и поговорить о повышении. Он такой беседе неожиданно обрадовался. Битый час мы обсуждали мои перспективы в конторе. Начальник рассказывал, какая я талантливая и замечательная. Даже назначил руководителем над группой других работников. Из офиса я в тот вечер летела как на крыльях. И только дома поняла, что о зарплате он так ничего и не сказал.
- Когда я был маленьким, я считал, что свою будущую половинку люди находят на улице. Ну просто подходят к приглянувшемуся человеку и делают предложение руки и сердца. Как-то так. Единственное, что меня смущало, — надо же узнать, как избранника зовут. И это после всех церемоний. © unknown author / Reddit
- Я думала, что если говоришь детям «нет» в ответ на какую-то просьбу, то они рано или поздно это понимают и прекращают ныть и клянчить. Ведь поэтому все родители так и делают. Ага, конечно. Это просто не работает. Я даже как-то спросила свою 9-летку: «Я же никогда не сдаюсь и не иду на попятный, так чего ты ко мне пристаешь?» На что чадо ответило: «Ну рано или поздно ты же все равно не выдержишь. А если до этого ты так никогда не поступала, то шансы на успех еще выше». Пришлось еще и о статистике поговорить. © Leah Earl / Quora
- Жена 3-й день со мной не разговаривает и считает это наказанием. Меж тем мы 35 лет в браке. © ekorosab / Twitter
- Как же меня удивляли эти вещи в юности. Оказывается, отпускные — это не плюс к зарплате. Я думал, что если пойду в отпуск на месяц, то я получу зарплату за месяц (я же не уволился) и еще отпускные (я же в отпуск пошел, мне же надо отдохнуть). А еще детские сады, как правило, не работают по выходным. И когда я дома и намерен отдохнуть, ребенок тоже дома. И в детском саду его никто не ждет! © AlexPi555 / Pikabu
- В 9 лет прописали мне очки. Было непривычно, но мне даже понравилось их носить. И тут втемяшилось мне в голову, что если я их намочу, то они перестанут работать. Всех вокруг извела, требуя, чтобы они были поаккуратнее с очками: вдруг на них вода попадет и они испортятся. Но однажды я наткнулась на статью о линзах и зеркалах и потом очень долго смеялась над собой. © Jyotsana Singh Baghel / Quora
- В детстве я очень рано научилась читать, еще до школы. Соответственно, к летним каникулам весь список был давно изучен. Так что я брала те книги, которые хотела. Когда меня спросили, что я читаю в данный момент, ответила, что читаю «Как закалялась сталь». Учительница удивилась и спросила, почему именно это произведение. Ну я со всей детской наивностью и объяснила, что в этой книге родители деньги прячут. В общем, на собрании родителей попросили деньги перепрятать. © Подслушано / VK
- Спустя месяц отпуска и больничного выхожу я на работу. Пытаюсь купить билеты на электричку. 2 автомата не напечатали мне билет, но списали деньги. Женщина-заклинательница билетопечатающих автоматов не смогла исправить ситуацию. Автоматы умерли. Я пропустил 2 электрички, пока она там колдовала. В итоге барышня мне говорит: «Да поезжайте без билета, все так делают». © AdamantAutumn / Twitter
- Учился я в одной школе. И там было совершенно дурацкое правило, что все ученики с 1 октября по 1 мая должны носить брюки. А у меня хорошо, если 2 пары было: я вообще-то шорты люблю. Но шорты у меня все длинные, чуть ниже колена. Покопался в словаре и нашел определение этой детали туалета. Оказалось, что шорты — это одежда для ног длиной до колена или выше. Так что явился я в школу в шортах со словарем наперевес. Вызывают меня для разговора с директором, и я гордо показываю этот отрывок. То бишь никаких правил я не нарушал. А на следующий день вышло новое постановление — о том, что штаны должны достигать щиколоток. © Sean Wray / Quora
- Всегда считала, что расход топлива у машины постоянный. То есть с какой бы скоростью автомобиль ни двигался, он будет использовать одинаковое количество бензина. Как-то мама жаловалась, что заправка стоит кучу денег. Ну я и говорю: «А ты поезжай быстрее, вот и топлива меньше потратишь». Оказалось, что это так не работает. © Ellen Rouyer / Quora
- Что-то вспомнилось. В детстве думал, что, когда вырасту, буду работать учителем в школе. Логика простая: у детей каникулы 3 месяца, и у меня отпуск столько же. Лафа, море, горы, отдых. © ksenobianinSanta / Pikabu
- В конце 90-х отдыхали мы с мужем в Греции. Одна из первых поездок за границу, бродим по Афинам с восторженными глазами. Тем более что мечтали увидеть этот город еще в детстве. Поменяли в банке деньги, слоняемся по лавочкам. И таким нам все дешевым показалось. Купили какую-то невероятную кожаную шляпу, антикварные шахматы, кучу сувениров родным. Я уже залюбовалась на копию статуи Венеры, как муж растерянно заметил, что деньги в кошельке почти закончились. Оказывается, мы неправильно посчитали курс и думали, что все стоит в 10 раз дешевле. Шляпу и шахматы я теперь храню как зеницу ока.
- Сделала заказ с доставкой в продуктовом магазине. Сижу, жду. И тут вижу изменение статуса на «Доставлено». Звонит курьер и говорит, что уже уехал и мне нужно самой забрать пакеты. Причем так просто говорит: «Ну зайдите за всем в магазин, вам отдадут». © COSMIK01/ Pikabu
А как вы думаете, наивность — это достоинство или недостаток?
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