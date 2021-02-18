17 фотоисторий о людях, которые, кажется, на отлично сдали экзамен в школе жизни

Едва ли не каждому из нас хотелось однажды написать книгу или даже сценарий фильма о пережитых жизненных приключениях. И хотя такие события часто не находят воплощения на экранах кинотеатров, их присутствие в нашей судьбе в любом случае оставляет в душе заметный отпечаток.

Мы в AdMe.ru уверены, что жизнь — увлекательная и порой даже захватывающая штука, полная неожиданных поворотов. Для тех, у кого еще имеются сомнения на этот счет, мы раскопали множество ярких тому доказательств.

«10 лет назад я исполнил свою мечту и проехал всю Панамериканскую магистраль»

«Почти 10 лет я мечтал о доме, который бы я построил самостоятельно. Моя мечта наконец-то исполнилась»

«На прошлой неделе я вернулся в колледж. Спустя 13 лет я начинаю все заново»

«Моя 95-летняя тетя впервые начала рисовать в 90 лет. Никогда не поздно учиться чему-то новому!»

«На прошлых выходных в 32-летнем возрасте я наконец-то впервые встретился со своим биологическим отцом»

«Я победила рак, но теперь им заболела моя тетя. Я обрила себе голову для того, чтобы показать ей, что мы справимся вместе»

«Вчера жениха моей сестры пришлось срочно везти в больницу за день до свадьбы»

«Жениха так и не смогли отпустить, из-за чего им пришлось отменить запланированный праздник. Тогда персонал клиники устроил паре свадьбу прямо в больнице».

«Когда я только поступила в университет, я была потеряна и чувствовала себя совершенно бесполезной»

«Спустя несколько лет я окончила лучший университет своей страны, а уже на следующей неделе я устраиваюсь на работу своей мечты».

«После года жизни в вагончике у меня наконец-то появилась своя квартира. Жизнь прекрасна!»

«Спустя 3 года отношений на расстоянии я наконец-то прилетел к девушке, которую люблю... В жизни она оказалась даже лучше»

«Немного уставшие, но все еще счастливые. Вот так выглядит наша свадебная вечеринка в пробке»

«В ноябре я попросил пользователей Facebook написать письмо моему 19-летнему сыну с аутизмом, который любит ходить на почту пешком»

«В итоге он получил более 3 200 писем и посылок с добрыми словами из более чем 24 разных стран мира».

«Я ждал пересадку сердца целых 9 лет, но, несмотря на это, мое сердце до сих пор работает на 25 %. Врачи все еще в шоке»

«Проснулся в 22:30 для 7-часового подъема сквозь 12-градусный мороз и ледяной дождь. Покорил гору Килиманджаро»

«Спустя годы борьбы с бесплодием, пережитых бесчисленных горестей и разочарований сегодня вечером тест на беременность оказался положительным»

«Теперь я знаю, что такое слезы радости!»

«2 года назад я начала рисовать разных птиц из Германии, но потом вдруг остановилась из-за депрессии. Сегодня я наконец-то снова взялась за рисование!»

«Я победила терминальную стадию рака. Невероятно рада жизни»