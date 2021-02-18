17 фотоисторий о людях, которые, кажется, на отлично сдали экзамен в школе жизни
Едва ли не каждому из нас хотелось однажды написать книгу или даже сценарий фильма о пережитых жизненных приключениях. И хотя такие события часто не находят воплощения на экранах кинотеатров, их присутствие в нашей судьбе в любом случае оставляет в душе заметный отпечаток.
Мы в AdMe.ru уверены, что жизнь — увлекательная и порой даже захватывающая штука, полная неожиданных поворотов. Для тех, у кого еще имеются сомнения на этот счет, мы раскопали множество ярких тому доказательств.
«10 лет назад я исполнил свою мечту и проехал всю Панамериканскую магистраль»
«Почти 10 лет я мечтал о доме, который бы я построил самостоятельно. Моя мечта наконец-то исполнилась»
«На прошлой неделе я вернулся в колледж. Спустя 13 лет я начинаю все заново»
«Моя 95-летняя тетя впервые начала рисовать в 90 лет. Никогда не поздно учиться чему-то новому!»
«На прошлых выходных в 32-летнем возрасте я наконец-то впервые встретился со своим биологическим отцом»
«Я победила рак, но теперь им заболела моя тетя. Я обрила себе голову для того, чтобы показать ей, что мы справимся вместе»
«Вчера жениха моей сестры пришлось срочно везти в больницу за день до свадьбы»
«Жениха так и не смогли отпустить, из-за чего им пришлось отменить запланированный праздник. Тогда персонал клиники устроил паре свадьбу прямо в больнице».
«Когда я только поступила в университет, я была потеряна и чувствовала себя совершенно бесполезной»
«Спустя несколько лет я окончила лучший университет своей страны, а уже на следующей неделе я устраиваюсь на работу своей мечты».
«После года жизни в вагончике у меня наконец-то появилась своя квартира. Жизнь прекрасна!»
«Спустя 3 года отношений на расстоянии я наконец-то прилетел к девушке, которую люблю... В жизни она оказалась даже лучше»
«Немного уставшие, но все еще счастливые. Вот так выглядит наша свадебная вечеринка в пробке»
«В ноябре я попросил пользователей Facebook написать письмо моему 19-летнему сыну с аутизмом, который любит ходить на почту пешком»
«В итоге он получил более 3 200 писем и посылок с добрыми словами из более чем 24 разных стран мира».
«Я ждал пересадку сердца целых 9 лет, но, несмотря на это, мое сердце до сих пор работает на 25 %. Врачи все еще в шоке»
«Проснулся в 22:30 для 7-часового подъема сквозь 12-градусный мороз и ледяной дождь. Покорил гору Килиманджаро»
«Спустя годы борьбы с бесплодием, пережитых бесчисленных горестей и разочарований сегодня вечером тест на беременность оказался положительным»
«Теперь я знаю, что такое слезы радости!»
«2 года назад я начала рисовать разных птиц из Германии, но потом вдруг остановилась из-за депрессии. Сегодня я наконец-то снова взялась за рисование!»
«Я победила терминальную стадию рака. Невероятно рада жизни»
А какие захватывающие ситуации происходили в вашей жизни?