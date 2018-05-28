17 фотографий, которые не оставят шанса вашему плохому настроению
Чтобы исправить плохое настроение, иногда достаточно услышать пару добрых слов или увидеть подборку милых и смешных фотографий. Разве можно грустить, глядя на песика в маленьких сандалях, или сдержать улыбку от остроумной цитаты в школьном альбоме? Просто попробуйте — это действительно непросто.
AdMe.ru собрал 17 снимков, которые прогонят прочь весь негатив и напомнят лишний раз о том, что в жизни полно поводов для радости. Нужно просто приглядеться.
Если и вставлять цитату в школьный альбом, то только такую
«Видите, дети, я же говорила, что ваша мама была горячей штучкой в старших классах».
«Мы с моей собакой любим сандалии»
Забота в мелочах
«Мама написала, что готовится снова стать матерью, а потом прислала это фото»
«Я работаю дома, и мой пес приходит ко мне ровно в полдень и напоминает, что настало время обеда»
«Моя девушка хотела кота, а я нет. Посмотрите на это фото, чтобы узнать, чем закончился наш спор»
«Опробовал замену лиц на своих питомцах. Теперь мне не по себе»
Кажется, у этой учительницы есть для вас важная миссия
Помогает как может
Один взгляд вместо тысячи слов
«Вот почему мне больше не доверяют сидеть с племянниками»
«Мой дедуля победил рак в 89 лет»
«Не думаю, что смогу сделать фото лучше, чем это»
«Дочь все просила сделать ей шоколадный торт с динозаврами. Моя мама не профессионал, но, по-моему, у нее отлично получилось»
Принимает солнечные ванны
«Моя девушка и ее выпускные работы в колледже искусств. Горжусь ею!»
Надеюсь, что в раю для собачников так и будет
Фото на превью iBleeedorange / reddit