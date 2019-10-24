17 фото, которые придется долго рассматривать, чтобы убедиться, что на них нет ретуши

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В наше время умелым владением графическими редакторами мало кого удивишь, а любители Instagram знают все многочисленные фильтры и мастерски ими орудуют. Но бывает, что природа или люди создают что-то настолько совершенное и необычное, что Photoshop и Snapchat и рядом не стояли.

Мы в AdMe.ru наткнулись на снимки, авторы которых не прибегали к помощи программ и приложений. Они смогли сделать волшебные кадры, в реальность которых сложно поверить, даже если хорошо присмотреться.

1. «Узнал суперсилу своей собаки»

2. Слоны после купания. На самого большого «не хватило краски»

3. Просто вид из туристической палатки

4. Свет разделил фото пополам

5. Новые иглы на елке

6. Пейзаж на заднем борту грузовика отлично вписался в горный ландшафт на фоне

7. «Кофе моего коллеги похож на африканскую акацию»

8. Идеально подстриженное дерево в Севилье

9. Виадук долины Уз, Англия

10. Кажется, эти часы сейчас упадут

11. Стадион «Монтеррей» в Мексике

12. На сгоревшем дереве появился очень необычный узор

13. Облако и его тень

14. «Из-за неисправного объектива мой парень стал полупрозрачным»

15. У кофе есть глаза

16. «Сделал фото, которое в точности повторяет знаменитую заставку Windows XP»

17. Отражение идеально вписывается в кресло