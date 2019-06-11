17 фото, которые доказывают, что самые добрые и трогательные поступки люди совершают ради любви

78 5

62

942

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любовь заставляет людей меняться к лучшему и толкает на романтические подвиги. Ради своих вторых половинок мы готовы отказываться от вредных привычек, преодолевать тысячи километров и делать милые сюрпризы в режиме 24/7. И даже стать донором почки для бывшего совсем не проблема, если человек до сих пор тебе дорог.

AdMe.ru уверен, что все влюбленные люди немножко супермены. И у нас есть тому доказательства.

1. «В прошлом году я начал изучать португальский, потому что родители моей девушки не говорили по-английски. На этой неделе я попросил руки их дочери на их родном языке»

2. «Я не пью уже год. Родственники любимого человека наконец приняли меня»

3. Этот пожилой джентльмен решил сделать своей спутнице сюрприз

4. «Мой муж заботился о моем сыне на протяжении 3,5 лет. Сегодня он наконец официально стал его отцом»

5. «Мы познакомились в интернете 4 года назад и преодолели тысячи километров перед тем, как пожениться. И сейчас мы безумно счастливы»

6. Она стала донором почки для своего бывшего мужа, с которым прожила в браке 21 год

7. «Мы встречались 8 лет, и сегодня он привез меня в мое самое любимое место на свете, чтобы сделать мне предложение»

8. «Я борюсь с депрессией, и моя девушка подготовила для меня небольшой сюрприз»

«Таблетки счастья. Откройте одну капсулу, как только почувствуете грусть или подавленность. Побочный эффект — вызывает улыбку». «Ты для меня целый мир».

9. «Моя жена обожает пазлы, а „Звездная ночь“ Ван Гога — ее любимая картина. Я нашел для нее идеальный пазл, а когда она закончила его собирать, вставил в рамку из переработанной древесины»

10. «Ты понимаешь, что собираешься выйти замуж за лучшего мужчину на свете, когда в трудную минуту он делает все, чтобы тебя подбодрить»

11. «Мой муж много работает, и я делаю все возможное, чтобы он мог выспаться в субботу. В прошлое воскресенье он тоже позволил мне насладиться сном»

12. «Первый этап программы правильного питания пройден. Моя девушка всерьез взялась за наше здоровье»

13. «Мы наконец поженились. Она ждала этого 2 года, а я за это время избавился ради нее от наркотической зависимости и накопил денег на дом и обручальные кольца»

14. «Мы с моей девушкой отмечаем нашу первую годовщину. У нее синдром Дауна — надо мной многие издевались, высмеивали наши отношения. Но я просто игнорирую этих людей»

15. «Вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, я застала мужа и сына в процессе приготовления ужина. Такие моменты делают меня счастливой»

16. «На прошлой неделе я закончил мастерить эту коробочку для помолвочного кольца. Я преподнесу его своей девушке на лоне природы, когда мы отправимся с ней в поход»

17. Он пришел подбодрить жену во время родов, но упал в обморок

А вы готовы на романтические подвиги ради любимого человека?