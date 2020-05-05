17 доказательств того, что у некоторых из нас особые отношения с внутренней жабой

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Важнейшее качество для человека, который хочет достичь денежного благополучия, — это бережливость. Правда, порой она выходит из-под контроля и превращается в настоящее скупердяйство.

Мы в AdMe.ru, как и наши герои, не раз сталкивались с проявлениями жадности. А в конце статьи мы подготовили для вас небольшой бонус: напоминание, которое стоит распечатать и повесить на холодильник всем, кто хоть раз задумывался о том, чтобы получить от товарища что-нибудь совершенно бесплатно.

1. Поразительная бесхитростность

2. Для кого-то синица в руке — богатство, а другим подавай журавля

3. Спорим, и вы сталкивались с похожим, когда пытались что-нибудь продать?

4. «Испекла партию шоколадных печенек (26 штук!). А потом пришли муж и два сына...»

5. Добровольно-принудительный сбор

6. «Да, я очень жадная»

7. Интересно, Кире удалось купить BMW за ₽ 220 тыс.?

8. У неблагодарности нет границ

9. «Люди, которые бесплатно раздают ноутбуки, могли бы эти самые ноутбуки хотя бы засунуть в защитные чехлы»

10. Сделка века

11. «Количество ванили в моем трехслойном мороженом»

12. Если друг оказался вдруг...

13. На вкус и цвет все друзья разные

14. «Каждый год на Пасху мы делаем выпечку на продажу. В прошлом году много товаров осталось, и мы раздали лишнее. Так вот, вчера к нам пришли люди и требовали выпечку бесплатно, потому что „ну в прошлом году же вы раздавали!“»

«Последней каплей стало: „Мне вот эту оставьте. Нет, я покупать не буду, я подожду, пока вы раздавать будете“. Так и живем».

15. «Попросил у ребенка кусочек печенья. Получил это»

16. «Начинаю неистово смеяться каждый раз, как только вижу эту штуку. Мой сын обожает Соника, а я — жадюга — заказал его в Китае по дешевке. Ну и вот что пришло»

17. Когда любовная лодка разбилась о раздельный бюджет

Бонус: совет на все времена

«Если ваш друг владеет бизнесом, не просите у него скидки или бесплатные товары. Хороший друг пойдет и купит то, что ему нужно, по полной цене, просто чтобы поддержать бизнес своего товарища».