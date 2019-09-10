17 доказательств того, что правильно подобранная стрижка делает из любого мужчины красавца
Женщины часто бывают недовольны своей внешностью, из-за чего готовы на кардинальные перемены в собственном стиле. А некоторые дамы просто любят разнообразие и поэтому всегда готовы превратиться из брюнетки в блондинку или «бомбануть» каре.
А вот мужчины более консервативны во всем, что касается причесок. И очень зря. Наши 17 примеров — наглядное доказательство того, что джентльменам тоже не стоит бояться изменений в своем внешнем виде.
AdMe.ru отыскал примеры того, как фантастически меняется мужской образ при правильно подобранной стрижке.
1. «Я пожертвовал свои волосы на парики больным детям»
2. «Наконец решился на стрижку и донельзя рад тому, что получилось»
3. Отращивал волосы более 2 лет, а теперь остриг. Результат воодушевляет!
4. Кажется, этот парень неплох в обоих образах
5. «Думаю, я принял правильное решение»
6. «9 лет я носил стрижку а-ля Джастин Бибер». Что ж, парень, пришло время от нее отказаться
7. «Почти килограмм волос — фонду помощи детям на парики»
8. Избавился от кудряшек и, кажется, стал выглядеть серьезнее
9. «Отращивал волосы 1,5 года, а сегодня решил сделать стрижку»
10. «Сказал парикмахеру делать все на его усмотрение. Получилось неплохо»
11. Этот парень также расстался с шевелюрой ради больных детишек
12. «Я доволен результатом и рад, что смог помочь кому-то, пожертвовав свои волосы»
13. Кажется, ему действительно лучше без челки
14. Совершенно разные люди
15. Так он выглядит брутальнее. Да и подкачаться успел
16. «Очень боялся расставаться с волосами, но потом стал получать много комплиментов, и мне это нравится»
17. «Новая стрижка — новый я»
А вы или ваш мужчина носите длинные волосы или короткую стрижку? Отважились бы вы на радикальные эксперименты с прической?
Фото на превью jensenb2 / reddit