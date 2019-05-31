17 доказательств того, что неожиданности могут подстерегать на каждом углу

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Согласитесь, иногда в жизни бывают такие моменты, когда не можешь понять, что ты такое только что увидел. Это и странные вывески, и интересные совпадения, и примеры людского мар... милых странностей. У нас было много подборок такого плана, и мы неустанно ищем для вас все новые и новые крутые штуки, которые хоть и вызывают недоумение, но рассмешить могут на весь день.

Мы в AdMe.ru напоминаем вам, что вы тоже можете внести свою лепту, прислав нам в комментариях свои необычные находки подобного плана. Ждем!

Неожиданно

Нам не надо

Вы определитесь

А точно дегустация?

С таким пуховиком никакая зима не страшна

Что ты такое?

Африканские авиалинии особо не заморачиваются с географией

Не пытайтесь найти здесь логику

Идешь такой себе, идешь — и тут...

Когда сломалось радио

Ярче, ну или как-то так

Я художник, я так вижу

Главное- не перепутать

Доставка «Почты России» «Почтой России»

Адаптация под нужды населения

Так себе соревнования...