17 доказательств того, что неожиданности могут подстерегать на каждом углу
Согласитесь, иногда в жизни бывают такие моменты, когда не можешь понять, что ты такое только что увидел. Это и странные вывески, и интересные совпадения, и примеры людского мар... милых странностей. У нас было много подборок такого плана, и мы неустанно ищем для вас все новые и новые крутые штуки, которые хоть и вызывают недоумение, но рассмешить могут на весь день.
Мы в AdMe.ru напоминаем вам, что вы тоже можете внести свою лепту, прислав нам в комментариях свои необычные находки подобного плана. Ждем!
Неожиданно
Нам не надо
Вы определитесь
А точно дегустация?
С таким пуховиком никакая зима не страшна
Что ты такое?
Африканские авиалинии особо не заморачиваются с географией
Не пытайтесь найти здесь логику
Идешь такой себе, идешь — и тут...
Когда сломалось радио
Ярче, ну или как-то так
Я художник, я так вижу
Главное- не перепутать
Доставка «Почты России» «Почтой России»
Адаптация под нужды населения
Так себе соревнования...
Коридор в ад перфекциониста