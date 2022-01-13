17 человек, которые просто опустили глаза и обнаружили фееричную находку

Счастливчики, которые постоянно находят чужие потери или обнаруживают диковинки там, где им быть не положено, — это особая категория людей с весьма прокачанным навыком внимательности. Они охотно хвалятся своими открытиями перед всем интернетом и становятся героями наших подборок.

Мы в AdMe.ru и сами не раз находили разнообразные вещицы в таких местах, где их ну никак не ожидаешь встретить. Поэтому разделяем чувства наших героев, которым диковинки сами бросились прямо под ноги.

«Во время тренировки посмотрел на подошву кроссовки, а там бриллиант»

«Нашел сегодня вот такие домашние тапки во время прогулки с собакой. Для сравнения: у меня ботинки 45-го размера»

«Только что переехал в свой первый дом и нашел это на крыльце. Это что еще за сообщение?»

У вашей кошки есть тайный поклонник. © reztless / Reddit

«Случайно наткнулся на бумажник, который пролежал под солнцем больше 30 лет. Увы, сначала поиск владельца в сети по паспортным данным ничего не дал. Поделился печалью с коллегой»

«А потом хозяин вдруг позвонил сам! Оказалось, коллега с завидной прытью принялся за поиски и нашел знакомых дочки хозяина. В итоге владелец оказался очень радушным дядечкой, который даже спустя 3,5 десятилетия смог точно припомнить долларовую сумму в бумажнике на тот самый момент, когда его подбросило на очередной кочке посреди джип-тура. Нечего было на бортах сидеть».

«Нашел 50 баксов в грязи возле дома. Вчера, ручаюсь, их там не было»

«Сегодня увидел маленького краба-отшельника, который использует осколок в качестве домика»

«Нашла это кольцо, когда копалась у себя в саду»

«Мне попалась суперпрозрачная сосулька»

«Сегодня нашла огромный лепесток»

«Я обнаружил идеальный треугольный камень»

«Это ледяное образование я сфотографировал сегодня во время прогулки»

«Я нашел упавший лист с узором из букв L»

«Во время прогулки мне попался этот гриб-решеточник»

«Обнаружил камень с отверстием странной формы»

«Сегодня на пляже я нашла яркоокрашенного морского слизня»

«Обнаружил пустой панцирь черепахи посреди леса возле озера»

«Гулял по лесу и нашел руль»