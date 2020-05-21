17 девушек, которым удалось попрощаться с образом пацанки и полностью изменить себя

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Одна девочка росла со старшим братом и переняла его повадки, вторая общалась во дворе в основном с мальчишками, а третья была вынуждена носить короткую стрижку, потому что мама говорила, что так лучше. В детстве многие девчонки похожи на мальчиков, и их называют пацанками. Но со временем все может очень сильно измениться.

Мы в AdMe.ru пришли в восторг от метаморфоз, которые произошли с героинями этой статьи. Но главное, что в результате внешних преображений жизнь девушек тоже стала лучше. В конце нашей подборки вас ждет бонус: наглядный пример, как благодаря своему стремлению человек может кардинально изменить судьбу.

1. Из 11-летнего мальчика — в 23-летнюю девушку

2. «Я отращивала волосы 3 года!»

3. «16 лет и 23 года. Я ходила в футболке, мешковатых джинсах и с хмурым лицом»

4. Жизнь начинается в 40, а не в 25!

5. «14 и 20 лет. Мой стиль не для всех, но, кажется, я стала выглядеть гораздо лучше»

6. «12 и 29 лет. Я все еще с короткими волосами и в очках: некоторые вещи никогда не меняются»

7. «Было — 11, стало — 36 лет. Несмотря на то что мама называла эту прическу симпатичной, меня постоянно дразнили за то, что я выгляжу как мальчик. Ну что ж, больше это не повторится»

8. «10 лет и 24 года. Пока я взрослела, люди постоянно спрашивали мою маму, как там поживают 2 ее мальчика»

9. «20 лет прошло... А мне все еще нужны большие очки»

10. «15 лет и 26: из существа непонятного пола — в женщину»

11. «15 и 19 лет. Я научилась быть в гармонии с собой»

12. «Непослушная 12-летняя пацанка и 20-летняя я»

13. «Из 11 в 30: брекеты явно пошли мне на пользу»

14. «В 12–13 лет был период пацанки, поэтому я выгляжу как настоящий мальчик». В 14–15 я напоминала женщину средних лет, которая пытается отрастить волосы. А сейчас мне почти 28″

15. «Из 18 в 23. Теперь я совершенно другой человек»

16. «Большинство людей не верят, что я была пацанкой, пока не увидят это фото»

17. «Слава богу, меня больше не путают с Гарри Поттером, как в 2008 году»

Бонус: как изменилась победительница телепроекта «Пацанки» Юлия Ковалева

Юлия Ковалева — участница 1-го сезона шоу «Пацанки». Отец девушки — человек военный, мечтал о сыне, поэтому дочку держал в ежовых рукавицах. На проект Юлия пришла, чтобы избавиться от свои мальчишеских привычек и измениться как внутренне, так и внешне. Она очень старалась и достигла своей цели: получила золотую брошь и приз ₽ 500 тыс. Но Юля не остановилась на одном только шоу и продолжила менять свою жизнь к лучшему. Сейчас она работает спикером и мотивационным оратором, также девушка написала и опубликовала книгу о собственной трансформации «НеПацанка».

А есть ли среди наших читательниц бывшие пацанки? Поделитесь фотографиями, показывающими ваше перевоплощение, в комментариях.