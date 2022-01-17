17 девушек, которые дадут фору именитым визажистам, просто сидя дома перед зеркалом
Сила макияжа хорошо известна каждому. Выделить брови, завить ресницы, сделать губы поярче — этот ритуал совершают не только для подчеркивания естественной красоты, но и для того, чтобы поднять настроение, немного успокоиться перед важной встречей или просто на несколько минут отдохнуть от дел, сидя перед зеркалом.
Мы в AdMe.ru ценим красоту во всех ее проявлениях и восхищаемся людьми, способными создавать на своих лицах шедевры одним взмахом косметической кисточки.
«Извините меня за такое уставшее лицо»
- Ты словно не с этой планеты. Не могу перестать смотреть на тебя. © dogfoodis / Reddit
«Первая попытка сделать стрелки-бабочки. Я не особо терпелива»
«В порыве вдохновения создала этот образ»
«Иногда я забываю, как круто сочетаются фиолетовые тени и карие глаза»
«Макияж, созданный под вдохновением от Бритни»
«С 14 до 40 лет мой макияж не меняется»
«Мой макияж — это воспоминание о празднике красок»
«Попробовала на себе стиль бабочки»
- Вот это — настоящее величие. Вы словно сошли со страниц сказки. © cephalized / Reddit
«Спустя 8 часов мой мейк выглядит вот так. Дважды подкрасила губы»
«Макияж под названием „После разрыва отношений“»
«Симметрия — штука сложная, но я чувствую себя просто волшебно»
«Кажется, я пересмотрела почти все уроки макияжа, какие только есть на YouTube»
«Чувствую себя мешком со Skittles»
«Таким был мой свадебный макияж»
Макияж для прогулки по ТЦ
Эти цветные тени — радость от долгожданного потепления
«Есть тут фанаты „Ванда/Вижн“? Этот мейк — один из моих любимых»
А вы сами делаете макияж на выход или предпочитаете доверять это стилисту?
Фото на превью reichelish / Reddit
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