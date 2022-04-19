17 человек увидели такое, о чем обычно говорят «ты не поверишь, но...»

Жизнь порой умеет подкидывать нам исключительные сюрпризы. К ним относятся в том числе и маловероятные ситуации, для возникновения которых, наверное, должны все звезды на небе сойтись. Насколько велики шансы встретить двойника в автобусе или вырасти дереву на стене? Можно сказать, что настолько же малы, как и увидеть в небе на горнолыжном курорте песок из пустыни.

Мы в AdМe.ru диву даемся, что вокруг нас происходит такое, на что обычно даже и не обратишь внимания. Но хорошо, что все-таки некоторые люди это замечают и делятся со всеми.

«Я увидел свою дверь в книге»

Вы переворачиваете страницу. Вы видите свой диван, потом холодильник. Ситуация становится все более странной, поэтому вы решаете написать автору. По его адресу находится ваш дом... © towcar / Reddit

«Контролер билетов в моем вагоне прошел мимо своего двойника»

Почти 6-угольное яйцо

Пыль из пустыни Сахара над горнолыжными курортами Швейцарии

«Один из наших стаканов пришел с напечатанным внутри принтом»

«Был в спортзале и бросил наушники в сумку. Вот что случилось»

Как так? © Machettouno / Reddit

Я сам без понятия. Все, что я знаю, — это то, что придется порвать наушники, потому что нет щели, чтобы вытащить их. © LettuceAccording8260 / Reddit

«Нашел целую картошку в пакете чипсов»

Милый малыш клементин внутри обычного

Этот камень выглядит как смартфон

«Моя жена увидела дерево, которое растет на стене»

Вот это количество клубники в хлопьях!

Где-то кто-то открывает другую коробку, а в ней почти нет ягод. © AWanderingSoul / Reddit

«Сегодня я нашел 6-листный клевер»

Этот живой рак защищает проход к полкам с рисом в местном азиатском магазине

Эта мускатная тыква весит ровно 1 килограмм

«Вчера 3 разных вида мелких птиц собрались у моего окна, чтобы одновременно полакомиться фруктами. Какова вероятность такого совпадения?»

Розы, вырастающие букетом

«Я сегодня видел такое природное явление»

«Никогда не видел такого раньше. Мне показалось, что это нереально круто».