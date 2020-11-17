17 человек с неуемной самоиронией, благодаря которой у них стакан всегда наполовину полон
Смеяться над другими намного проще, чем над собой. А тем, кто овладел тонким искусством самоиронии, уже никакие бытовые трудности не страшны, ведь они умеют как следует посмеяться над чем угодно в своей жизни.
Мы в AdMe.ru приветствуем отменное чувство юмора во всех его проявлениях и уверены, что сегодняшняя подборка поднимет вам настроение на раз-два.
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2. «Вчера студентка нарисовала мой портрет. В общем, ребята, сегодня я иду в парикмахерскую»
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4. Другие девушки vs. я
5. «Стою в очереди на почте и вдруг роняю взгляд на весы для посылок, а там...»
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7. Моя карьерная лестница
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11. «Шел как-то раз, смотрю — Smart красненький стоит припаркованный, а на крыле у него довольно знакомый шильдик приклеен. Подошел поближе и понял, что показалось»
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14. Тот момент, когда на Хеллоуин в костюме пришел только ты
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16. Подскажите, куда можно инвестировать?
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А у вас есть история о мастерах самоиронии? Поделитесь с нами.
Фото на превью lenipo / pikabu