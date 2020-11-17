17 человек с неуемной самоиронией, благодаря которой у них стакан всегда наполовину полон

Смеяться над другими намного проще, чем над собой. А тем, кто овладел тонким искусством самоиронии, уже никакие бытовые трудности не страшны, ведь они умеют как следует посмеяться над чем угодно в своей жизни.

Мы в AdMe.ru приветствуем отменное чувство юмора во всех его проявлениях и уверены, что сегодняшняя подборка поднимет вам настроение на раз-два.

1.

2. «Вчера студентка нарисовала мой портрет. В общем, ребята, сегодня я иду в парикмахерскую»

3.

4. Другие девушки vs. я

5. «Стою в очереди на почте и вдруг роняю взгляд на весы для посылок, а там...»

6.

7. Моя карьерная лестница

8.

9.

10.

11. «Шел как-то раз, смотрю — Smart красненький стоит припаркованный, а на крыле у него довольно знакомый шильдик приклеен. Подошел поближе и понял, что показалось»

12.

13.

14. Тот момент, когда на Хеллоуин в костюме пришел только ты

15.

16. Подскажите, куда можно инвестировать?

17.