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17 человек с неуемной самоиронией, благодаря которой у них стакан всегда наполовину полон

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Смеяться над другими намного проще, чем над собой. А тем, кто овладел тонким искусством самоиронии, уже никакие бытовые трудности не страшны, ведь они умеют как следует посмеяться над чем угодно в своей жизни.

Мы в AdMe.ru приветствуем отменное чувство юмора во всех его проявлениях и уверены, что сегодняшняя подборка поднимет вам настроение на раз-два.

1.

© Hagnir / twitter

2. «Вчера студентка нарисовала мой портрет. В общем, ребята, сегодня я иду в парикмахерскую»

© ouralteredlife / twitter

3.

© spiff / pikabu

4. Другие девушки vs. я

5. «Стою в очереди на почте и вдруг роняю взгляд на весы для посылок, а там...»

© lenipo / pikabu

6.

© poznikidze / pikabu

7. Моя карьерная лестница

© TheSlayerAtheos / pikabu

8.

9.

© ElyKreimendahl / twitter

10.

© yevolos / twitter

11. «Шел как-то раз, смотрю — Smart красненький стоит припаркованный, а на крыле у него довольно знакомый шильдик приклеен. Подошел поближе и понял, что показалось»

© FAQ0ff / pikabu

12.

© RhymeMe / pikabu

13.

14. Тот момент, когда на Хеллоуин в костюме пришел только ты

© IKnowForAFactThatYouDontParty / imgur

15.

© Wizard_Severus / twitter

16. Подскажите, куда можно инвестировать?

© missSamoironiya / twitter

17.

© flyheart.ann / pikabu

А у вас есть история о мастерах самоиронии? Поделитесь с нами.

Фото на превью lenipo / pikabu
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