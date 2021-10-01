17 человек рассказали о незнакомцах, которых не забудешь, даже если захочешь

Мы каждый день проходим мимо десятков, а то и сотен незнакомых нам людей. Обычно мы их не запоминаем, даже если перекидываемся парой слов в очереди или в автобусе. Но некоторые кадры врезаются в память либо своей эксцентричностью, либо неожиданным добродушием.

Мы в AdMe.ru уверены, что у вас тоже есть подобные любопытные истории, связанные с незнакомцами, как у этих 17 человек.

У сына был день рождения, исполнилось 4 года. Друзей пригласили позже, на выходные, а в этот день решили в кино сходить. Возвращаемся домой уже, стоим на остановке, ждем трамвай. Вдруг подходит незнакомый мужчина и дарит моему сыну машинку новую в красивой упаковке. Поблагодарили, сказали, что как раз день рождения. Удивился, посмеялись. Приходим домой, разворачиваем, а там гоночная машинка, на ней много надписей и по бокам большими буквами выведено «Давид». Как раз так моего сына и зовут. © Irina Gart / Facebook

Шла ночью с работы домой, и ко мне подошел какой-то парень с просьбой задать вопрос. Это было жутковато, но я согласилась. Он достал телефон, показал мне фотографию женщины и спросил, считаю ли я ее красивой. Я ответила, что она красивая (это правда). Он поблагодарил меня и обещал передать мой ответ той женщине, а то, мол, она недооценивает свою внешность. Потом пожелал мне спокойной ночи и ушел. © moooiiisss / Reddit

Сейчас ко мне подошла девушка, спросила, как меня зовут, сама представилась, предложила посидеть на лавочке. Я подумал: «Неужели меня клеят?» Но тут она начала рассказывать, что она экстрасенс и живет уже 550 лет, а потом сказала, что ей надо в туалет, и уехала в лес на велосипеде. © glavvvrach / Twitter

«Встретились мне на днях две модно одетые, но очень недовольные сосиски»

Зимним вечером шел с работы и решил срезать через парк, хотя знаю, что там темно. Иду и слышу голоса и сзади, и впереди меня. «Ну, все, попал», — думаю. Встал под фонарным столбом с камерой наблюдения и жду своей участи. И тут ко мне подбегает женщина, высокая такая, и спрашивает: «Не против, если я составлю тебе компанию?» И мы пошли с ней вместе, разговаривали. На краю парка она пожелала мне спокойной ночи и умчалась обратно. Я так и не понял, что это было. Целый год ходил по этому парку каждый день, но так больше и не видел ее. © BeverageBeast / Reddit

Студенткой ехала в автобусе в институт. Лето, жара, а за автобусом пристроилась легковушка и на каждой остановке не обгоняла, а ждала, когда автобус поедет дальше. Прямо перед моим выходом из автобуса легковушка наконец-то его обогнала. Выхожу из автобуса, а меня догоняет парень из легковушки и протягивает мне 2 стаканчика мороженого. © Кадрия Рахматуллина / Facebook

Ехал в трамвае зайцем, и, как назло, зашел контролер. Спросил мой билет, я сказал, что сейчас поищу, пока он проверяет билеты у остальных. Какой-то мужчина позади меня отдал мне свой билетик и вышел на следующей остановке. Просто спас меня от штрафа. © blakee42069 / Reddit

Незнакомый парень сказал, что у меня выразительные брови. Никто никогда не обращал внимания на мои брови. Я даже не нашлась, что ответить. Вроде и приятно, но как-то странно. © TrinixDMorrison / Reddit

«В 4 часа утра абсолютно незнакомый мужик подошел ко мне на заводе и сказал, что у меня мужские часы. Я говорю: „И?“ А он в ответ: „Да ничего“. И ушел»

Несколько лет назад отдыхала у друзей в Полтавской области. Июль. Жара. Пустой пляж. Сижу грустная. На пляже появился незнакомец на лошади. Спустился с лошади, поплавал в реке. Вышел, сел на лошадь и исчез. Проходит 5 минут, он подъезжает ко мне на лошади с цветком кувшинки со словами: «Это вам, прекрасная русалка». Подарил и гордо ускакал в закат. Весь остаток дня я улыбалась. © Александра Лисицкая / Facebook

В 2016 году я забыла телефон на скамейке у Лувра и уехала на экскурсию. Что телефона нет, поняла не сразу. В ужасе и слезах бежала обратно. Так вот: двое молодых людей 40 минут на жаре искали меня на площади по последним фотографиям в телефоне, а их пожилые родители терпеливо ждали, пока они меня найдут. Дай Бог им здоровья. © Елена Лищеновская / Facebook

Ехал в поезде ночью. Рядом со мной сидел презентабельный джентльмен лет 40, и он все время пялился на мое лицо. Стало жутко. Я один, еду в другой город, телефон разрядился, и какой-то незнакомец в упор смотрит на меня. В конце концов я не выдержал и попросил его перестать на меня пялиться. И тут он выдал: «Вы никогда не думали отрастить бороду? Вы знаете, поглаживать бороду — это ведь отличное средство от стресса». Я не нашелся, что ответить, и просто кивнул. Мужик не унимался: «Подумайте, вы даже можете получать хорошие деньги, если будете оказывать такие услуги». Что самое интересное, я потом погуглил, и такие услуги и впрямь существуют. © Vineet Shetty / Quora

«У меня был плохой день, а потом я встретила мужчину, у которого на плече сидел котенок»

Зашел в поезд, прохожу к своему месту, а там женщина с дочерью. Попросили меня поменяться местами, потому что у дочки место было вообще в другом вагоне. Ну ладно, согласился, ушел в другой вагон. И там снова натыкаюсь на такую же просьбу. Пришлось уступить, опять перешел в другой вагон. Наконец я лег спать и около 4 часов утра услышал, как меня кто-то тихонечко зовет по имени. Это была та самая женщина, которую я встретил на своем месте в первом вагоне. Оказывается, я выронил там кошелек, и эта женщина ходила буквально по всем вагонам и искала меня. © Rohit Kumar Mahajanam / Quora

Подвинула продукты ближе к продавщице, чтобы ей не нужно было тянуться за ними. Мужик сзади в очереди — внимание! — обиделся на это. Подумал, что я отодвинула покупки от него. И потом вслед мне закричал: «Нет, ты мне ответь: кому было бы хуже, если бы я забрал твою колу?» © fellvein / Twitter

Родители были на курорте, пошли обедать. Мама голодная, злая, стоит в очереди. И тут перед ней пытается вклиниться какой-то парень. Мама его от души обругала, взяла еду и вернулась за столик. А там папа в полном шоке, с открытым ртом. Выдает маме: «Да ты хоть знаешь, кто это?» Мама не знала. «Да это же Пирс Броснан! Ты наорала на самого Джеймса Бонда!» — кричал ей папа. А мама невозмутимо так: «Ну, не надо было влезать без очереди». © XANA12345 / Reddit

Я сегодня ехала в лифте с соседом и его мопсом. Мопс смешной такой: просто начал хрюкать и кряхтеть громко. Я еду, мне немного смешно, и хозяин говорит мопсу: «Прекрати хрюкать!» И мопс просто задержал дыхание. © Millka6969 / Twitter

Самое тупое, что я делала, — орала на чужую женщину из-за чужого мужика. В магазине подошел мужик, жалобно попросил сказать его бывшей по телефону, что я якобы его новая девушка, и попросить ее не звонить. Ну, я вошла в роль. Ору на нее. И тут выясняется, что это мой преподаватель по профильному предмету в универе. Она меня узнала по голосу. Теперь на экзамен идти боюсь. © Подслушано / Ideer

Я иногда вспоминаю, как ко мне подошел мужик около памятника Цою и попросил сфоткать его на мой телефон. Я сфоткал, показал, он говорит: «Зашибись фотка, можешь себе в инстаграм закинуть». И ушел. © dumbabah / Twitter

Несколько лет назад меня призвали в армию. И нет, я не был в отчаянии: наоборот, я был рад, так как стану мужиком! Договорился с «друзьями» встретиться около вокзала. Никто не пришел, а другие ребята стоят и болтают с друзьями. Вы не представляете, как было обидно. Но ко мне подошла девушка, пожелала хорошей службы, и я попросил у нее номерок. Вместе 2 года, год назад была свадьба, а теперь мы ждем малыша! © Подслушано / Ideer