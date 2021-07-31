17 человек, которые побывали в таких местах, что зависть берет, и не забыли сделать фото

Наш мир полон самых разных мест: уютные домики в лесу, городки, где время как будто остановилось, пейзажи, на которых природа не пострадала от вмешательства человека. И то, что есть люди, которые посещают такие места, а потом делятся фотографиями оттуда, — повод порадоваться и за них, и за себя.

Мы в AdMe.ru обожаем получать подтверждения того, что мир поражает своим многообразием, и хотим показать вам подборку фото, которые это доказывают.

Закат в Исландии

На стене, которая обращена к морю, нарисован глаз

«Последние 3 дня я провел тут»

«Мои родители недавно переехали, и вот их новый вид»

Собака такая: «Да, посмотрите на мое королевство». © RickyShade / Reddit

«Мой старый мерседес в лесу, полном светлячков»

«Вид из окна моего нового дома в Коста-Рике»

«Мой двор в Вермонте несколько минут назад»

Ашхабад выглядит как город с другой планеты

«Дорога королей» для поклонников «Игры престолов»

«2 моих собаки на пляже Сандимаунт»

«Расслабляюсь в горячем горном источнике»

Эти импрессионистские облака над Мексиканским заливом явно вдохновлялись Мане

Внутри, кстати, так же уютно

«Нарисовала на камне свой любимый водопад»

На этом диком озере было так спокойно

«Этот снимок я сделал на пляже несколько лет назад. Никогда в жизни не видел такой тени от облаков»

«Я внутри Windows XP!»

Срочно уходи оттуда! Ожидается обновление безопасности. © Stan_Archton / Reddit