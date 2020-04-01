17 человек, которые с радостью поменялись бы с вами проблемами

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Говорят, если у вас что-то хорошо получается, то всегда найдется кто-то, у кого это получается еще лучше. Пора ввести новое правило: если у вас все плохо, то кто-то в интернете выложил фотографию, на которой все еще хуже.

Мы в AdMe.ru с глазами на мокром месте смотрели на эти фотографии пользователей сети. Зато наши собственные проблемы уже перестали казаться нам такими значимыми.

«Залез на чердак в поисках утечки воды и обнаружил там это. На ощупь оно еще мягкое. Кажется, владелец где-то неподалеку»

«Весь день готовил рамен для семьи, но они пошли на ужин к моему зятю»

«Какая-то штука в моем подвале растет быстрыми темпами»

«Это каркас вашего дома, который был переварен термитами». © jackrats / reddit

Дорога между Кунунаррой и Брумом закрыта из-за наводнения, а длина объездного пути составляет 6,2 тыс. км

«Мой душ решил просто развалиться»

«Приготовил все для пикника, отошел, вернулся и увидел это»

«Под полом прорвало трубу»

«Облажался даже с овсяной кашей быстрого приготовления. Я безнадежен»

«Положил пульты на обогреватель во время уборки и забыл их там»

Глядя на этого парня и его чернику, становится действительно грустно

«Я, конечно, не эксперт, но, кажется, из моей лампы не должна течь вода»

«Утреннее взвешивание моего мужа прошло не слишком гладко»

«Продавец уронил яйца и ушел. Это первое, что я увидел на работе утром»

«Послышался грохот. Оказалось, моющее средство упало с полки»

«Вот что прислал мне приятель. Его чугунная сковорода устала от всего этого»

Устанавливали мотор для лифта и уронили его

«Случайно заказал мешок сахара в 5 раз больше, чем планировал. Оставил на столе, и до него добрался мой кот»

Вы тоже попадали в такие ситуации? А фотографии остались?