17 человек, которые с радостью поменялись бы с вами проблемами
Говорят, если у вас что-то хорошо получается, то всегда найдется кто-то, у кого это получается еще лучше. Пора ввести новое правило: если у вас все плохо, то кто-то в интернете выложил фотографию, на которой все еще хуже.
Мы в AdMe.ru с глазами на мокром месте смотрели на эти фотографии пользователей сети. Зато наши собственные проблемы уже перестали казаться нам такими значимыми.
«Залез на чердак в поисках утечки воды и обнаружил там это. На ощупь оно еще мягкое. Кажется, владелец где-то неподалеку»
«Весь день готовил рамен для семьи, но они пошли на ужин к моему зятю»
«Какая-то штука в моем подвале растет быстрыми темпами»
«Это каркас вашего дома, который был переварен термитами». © jackrats / reddit
Дорога между Кунунаррой и Брумом закрыта из-за наводнения, а длина объездного пути составляет 6,2 тыс. км
«Мой душ решил просто развалиться»
«Приготовил все для пикника, отошел, вернулся и увидел это»
«Под полом прорвало трубу»
«Облажался даже с овсяной кашей быстрого приготовления. Я безнадежен»
«Положил пульты на обогреватель во время уборки и забыл их там»
Глядя на этого парня и его чернику, становится действительно грустно
«Я, конечно, не эксперт, но, кажется, из моей лампы не должна течь вода»
«Утреннее взвешивание моего мужа прошло не слишком гладко»
«Продавец уронил яйца и ушел. Это первое, что я увидел на работе утром»
«Послышался грохот. Оказалось, моющее средство упало с полки»
«Вот что прислал мне приятель. Его чугунная сковорода устала от всего этого»
Устанавливали мотор для лифта и уронили его
«Случайно заказал мешок сахара в 5 раз больше, чем планировал. Оставил на столе, и до него добрался мой кот»
Вы тоже попадали в такие ситуации? А фотографии остались?
Фото на превью FallAwayAlways / reddit