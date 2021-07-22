17 человек, которые позволили своему дизайнерскому таланту вырваться на волю

Теперь, когда мы больше времени проводим дома, нам хочется сделать его еще более уютным и стильным. Об этом говорит и увеличивающийся спрос на мебель и декор. И если кому-то удалось превратить свое жилье в настоящий райский уголок, то почему бы этим и не похвастаться.

AdMe.ru в восторге от того, как некоторым людям удается продумывать каждую мелочь в дизайне интерьера и создавать такие крутые комнаты, что хоть сейчас на обложку журнала.

«Обновила кухню в съемном жилье, и вот теперь я ей наконец довольна. Вы либо обожаете мой дизайн, либо ненавидите»

«Моя уютная спальня на чердаке. Обожаю свои шторы»

«Жизнь после развода: переехала в новый штат и медленно заменяю всю мебель и декор»

«Если не брать в расчет, что у кровати нет каркаса, я очень горжусь своей спальней»

А мне нравится, что кровать без каркаса, так атмосферно! © hiiiii0000 / Reddit

«Все в моей гостиной было приобретено из вторых рук, даже собака»

«Уголок в спальне с парочкой моих любимых произведений искусства»

«Пару месяцев назад я спросил, какой цвет штор выбрать для темно-синего кабинета. Выбрал традиционный принт вместо однотонных, и, по-моему, получилось неплохо»

Так и будешь делать вид, что у тебя нет самого бомбического кресла в мире? © Whole*** / Reddit

«Обновили нашу гостиную благодаря множеству полезных советов. Чего только нельзя сделать с помощью ярких акцентов, нового ковра и парочки декоративных элементов»

Наконец-то она похожа на комнату для взрослых

«В нашей съемной квартире были бежевые стены и ковер, но это не помешало мне обустроить ее в эклектичном бохо-стиле»

«Моя квартира на 90 % состоит из подержанных вещей»

«Обожаю находиться дома»

«Моя мрачная гостиная в стиле бохо»

Я хочу есть икру в этой комнате, расхаживая в атласном халате с меховой подкладкой, с красной помадой и с бигуди на голове. © big_mama_blitz / Reddit

Светлая красочная спальня

Если кто-то хочет такие же обои, но при этом не горит желанием влезать ради них в долги, поищите хорошую имитацию. © moosegoose90 / Reddit

«Построил кухню моей мечты. Что вы думаете, ребята?»

Обожаю цвет ваших шкафов. Очень красиво и смело. © Kizzitykel / Reddit

«Мой любимый уголок в гостиной. К счастью, муж мирится с моей одержимостью розовым цветом»

«Вот почему я не выхожу из дома по выходным»