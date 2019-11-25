17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

86 7 43 46k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Целые исследования посвящены тому, как возраст и удовлетворенность жизнью влияют на выбор прически. Чем больше мы любим и принимаем себя, тем больше наша стрижка будет нам к лицу. Но иногда стремление к крутому образу разбивается о суровую реальность: уровень профессионализма парикмахера не соответствует той цене, которую мы платим, или попытки сэкономить оборачиваются некачественным окрашиванием.

AdMe.ru не смог пройти мимо явных доказательств того, что выбор мастера очень важен.

«Я просто хотела челку как у Дакоты Джонсон. Я показала мастеру несколько фото и вот что получила. Мучилась несколько месяцев»

Когда хотела легкие волны, но не сложилось

Два фото сверху — то, что девушка просила. Внизу — то, что ей сделали. Справа внизу — результат после похода в хороший салон

«Моя сестра сегодня постриглась за $ 10»

Девушка хотела челку как на нижнем фото. В итоге одна сторона челки оказалась короче другой

Кто-нибудь может объяснить, что изображено на фото справа?

«Все это стоило больше $ 200, и мастер даже не поняла, что не так. Больше никогда туда не пойду»

«То, что моя жена хотела и что она получила. Ей вернули деньги и попытались все исправить, но в итоге она нашла другого парикмахера»

«Обратилась к профессионалу, потому что не хотела все испортить»

«Что я показала парикмахеру и что получила. Потом просто сидела в своей машине и плакала»

Немного ярче, чем было запланировано

Слева — то, что девушка хотела, справа — результат трудов мастера

Должно было получиться розовое омбре

«Моя дочь пригласила парикмахера на дом, и вот что ей сделали»

«Попросила сделать мне карамельный балаяж. Теперь я выгляжу как тигр»

Девушка заплатила $ 165 за окрашивание, а получила то, что на фото справа

«Моя подруга хочет стать парикмахером, и я разрешила потренироваться на мне. Никогда не думала, что так люблю свои волосы, — до этого инцидента»