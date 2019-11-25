17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

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Целые исследования посвящены тому, как возраст и удовлетворенность жизнью влияют на выбор прически. Чем больше мы любим и принимаем себя, тем больше наша стрижка будет нам к лицу. Но иногда стремление к крутому образу разбивается о суровую реальность: уровень профессионализма парикмахера не соответствует той цене, которую мы платим, или попытки сэкономить оборачиваются некачественным окрашиванием.

AdMe.ru не смог пройти мимо явных доказательств того, что выбор мастера очень важен.

«Я просто хотела челку как у Дакоты Джонсон. Я показала мастеру несколько фото и вот что получила. Мучилась несколько месяцев»

© Fifty Shades of Grey / Universal Studios   © bobolatebipboopie / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

Когда хотела легкие волны, но не сложилось

© Yugen9x / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

Два фото сверху — то, что девушка просила. Внизу — то, что ей сделали. Справа внизу — результат после похода в хороший салон

© DuOroEldrvarya / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

«Моя сестра сегодня постриглась за $ 10»

© ana_gdbaby / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

Девушка хотела челку как на нижнем фото. В итоге одна сторона челки оказалась короче другой

© majesticedge / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

Кто-нибудь может объяснить, что изображено на фото справа?

© snr1293 / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

«Все это стоило больше $ 200, и мастер даже не поняла, что не так. Больше никогда туда не пойду»

© _madlibs_ / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

«То, что моя жена хотела и что она получила. Ей вернули деньги и попытались все исправить, но в итоге она нашла другого парикмахера»

© waggie21 / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

«Обратилась к профессионалу, потому что не хотела все испортить»

© unknown / imgur  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

«Что я показала парикмахеру и что получила. Потом просто сидела в своей машине и плакала»

© vekeso / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

Немного ярче, чем было запланировано

© Nariadnaia / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

Слева — то, что девушка хотела, справа — результат трудов мастера

© HumongousFungus123 / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

Должно было получиться розовое омбре

© spamwriter / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

«Моя дочь пригласила парикмахера на дом, и вот что ей сделали»

© jmckny76 / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

«Попросила сделать мне карамельный балаяж. Теперь я выгляжу как тигр»

© Kayla-Charizard / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

Девушка заплатила $ 165 за окрашивание, а получила то, что на фото справа

© Theheadandthefart / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

«Моя подруга хочет стать парикмахером, и я разрешила потренироваться на мне. Никогда не думала, что так люблю свои волосы, — до этого инцидента»

© KillTh3King / reddit  

17 человек, которые еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую

Как вы определяете хорошего мастера?

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