20+ человек с уникальной внешностью, вслед которым всю жизнь оборачиваются прохожие

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Сложно осознавать, что в мире, где доступны практически любые знания, сильнее всего тебя способен удивить собственный организм. Необычный рентгеновский снимок на приеме у стоматолога, разные зрачки и даже размер и форма пальца могут поразить не хуже развязки хорошего детектива.

Мы в AdMe.ru и сами не ожидали, что человеческое тело способно на такие сюрпризы. Но никому не помешает расширить свой кругозор и узнать что-то новое, поэтому делимся историями и фото пользователей с вами.

«Ходил сегодня к стоматологу. У меня давно есть все коренные зубы, но, оказалось, существует еще и „бонусный“ зуб»

У людей с ключично-черепной дисплазией похожая картина: только дополнительных зубов очень много

«Загнал себе заносу в палец, просто почесав бороду»

«Все пальцы покраснели от холода, кроме мизинца»

А у кого-то белеют сразу все пальцы

«Вот как себя ведут мои зрачки, когда „по плану“ они должны были бы просто расшириться»

«Камень пытается вылезти из моей руки после аварии на велосипеде, которая произошла 25 лет назад»

«Несколько мышечных грыж у меня на руках. Похоже, в моей жизни слишком много скалолазания»

Зрачок, который от природы немного смещен от центра

«Мой палец заостряется вот так, если я слишком долго рисую»

«На брови моего мужа есть длинная-предлинная волосинка»

«У моей девушки „седеет“ правая бровь»

«Слева — мой мизинец, а справа — большой палец моей жены»

«Круги вокруг зрачка в моих глазах»

«У меня есть несколько белых ресниц»

«После 6 недель в гипсе с моего правого большого пальца исчезли складочки»

А у кого-то, наоборот, лишняя складочка на пальце

«У меня частичная гетерохромия на оба глаза. А в моем удостоверении написали: „Цвет глаз — светло-карий“»

«Носил гипс на сломанном пальце так долго, что линия изгиба в суставе исчезла»

«В 25 лет перестала скрывать свою особенность. И теперь люди говорят: „Вау, выглядит круто!“»

Именно так мы представляли Эльзу из «Холодного сердца»