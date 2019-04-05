17 человек, которые на своей шкуре прочувствовали жестокую правду жизни
Часто мы даже не замечаем, сколько мелких несправедливостей творится вокруг: знакомые постарше умудряются скупить полсупермаркета на сумму, которую вы тратите лишь на несколько покупок, за съеденную еду, как в детстве, больше не хвалят, а шампунь для взрослых почему-то щиплет глазки, как и цифры в счете за коммунальные услуги.
Мы в AdMe.ru поразились не только внимательности авторов, которые подметили жестокую правду наших будней, но и юмору, с которым они смогли ее подать.
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А с какими примерами жизненной несправедливости сталкивались вы в последнее время?
Фото на превью sd0107 / Twitter