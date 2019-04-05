17 человек, которые на своей шкуре прочувствовали жестокую правду жизни

  • 61
    2
  • 45
  • 16
  • 43.2k

Часто мы даже не замечаем, сколько мелких несправедливостей творится вокруг: знакомые постарше умудряются скупить полсупермаркета на сумму, которую вы тратите лишь на несколько покупок, за съеденную еду, как в детстве, больше не хвалят, а шампунь для взрослых почему-то щиплет глазки, как и цифры в счете за коммунальные услуги.

Мы в AdMe.ru поразились не только внимательности авторов, которые подметили жестокую правду наших будней, но и юмору, с которым они смогли ее подать.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

А с какими примерами жизненной несправедливости сталкивались вы в последнее время?

Фото на превью sd0107 / Twitter

  • 61
    2
  • 45
  • 16
  • 43.2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль