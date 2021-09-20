17 человек, которые чихать хотели на это ваше логическое мышление, и им нормально
В привычном нам мире люди могут поступать по-разному, но все-таки в большинстве своем — логично и рационально. Это позволяет с достаточно высокой вероятностью предсказывать развитие каких-то событий, диалогов, переговоров. Однако так происходит не всегда, и порой нам приходится недоуменно трясти головой, пытаясь понять: «Где здесь вообще логика?»
Мы в AdMe.ru тоже периодически сталкиваемся с проявлениями странной логики. Однако, судя по историям героев нашей подборки, нам еще везет.
- Разгар рабочего дня. Все быстро, суетно, нервно. Бегу по коридору. Не в духе.
Встречаю старшую медсестру. Останавливает меня. Готовлюсь к неприятным новостям. И тут история, сделавшая день!
Рассказывает. Подходит к ней барышня из регистратуры. Батарейки, говорит, нужны для мышки. Сестра выдает ей запакованные Duracell мизинчиковые в количестве 2 штук.
Барышня рассматривает упаковку, внимательно и претенциозно.
Это, говорит, не те батарейки!
Сестра удивленно и вопросительно смотрит на сотрудницу.
Барышня в ответ: «Вы мне дали не то! Одна должна быть на »+«, а вторая на «−»«! © RyNova / Pikabu
- Бывший парень моей подруги игнорировал перевод часов на летнее и зимнее время. При этом он понимал, что все остальные переводят часы, но сам этого не делал. И как я ни пыталась его убедить, что побеспокоиться об этом пару раз в год намного проще, чем постоянно держать в голове, что все остальные живут по другому времени, он так и не смирился. © sagmag / Reddit
- Как-то в супермаркет зашла, зимой дело было, я в пуховике, шапке — все как положено. Стою наковыриваю помидоры в пакетик. Подходит бабулечка, смотрит на меня и затем выдает: «Вы для себя эти помидоры набираете?» Я до сих пор удивлена. Вот какие у нее еще варианты были? © Anastasia Grebenschikova / Facebook
- Живу недалеко от поликлиники. Однажды утром ко мне пришла подруга в полном недоумении. Ей не удалось пройти осмотр у гинеколога. Доктор сказала ей буквально следующее: «Девушка, приходите после обеда, я сейчас у вас там ничего не вижу». Долго ломали голову, что же должно появиться там после обеда. © Людмила Мишунькина / Facebook
- После того как в школе мы узнали, что сумма углов треугольника всегда равна 180°, мой друг долго пытался доказать, что есть треугольники, у которых это не так. Да, теперь я знаю про неевклидову геометрию, но тогда нам было по 12 лет и он надеялся, что такой треугольник можно нарисовать на плоскости. © lburton273 / Reddit
- Позвонила родственница с воплями: в вашем городе милиция задержала моего брата с телкой! Мы с мужем сильно удивились: парень женатый и вроде скромный, ну поехали в милицию спасать. Оказывается, он на своем автобусе вез корову! Купил в соседнем районе и вез домой, а гаишники задержали и отправили разбираться — может, краденая. © Elzara Jemil Qizi / Facebook
- Сестренка моя моложе меня на 10 лет. Вышла замуж, родила сына, поселилась в нашем же городке.
Звонит как-то раз:
— У нас розетка сломалась, зайди почини, пожалуйста.
Я не электрик, да и лениво, поэтому отвечаю, мол, у тебя на этот случай муж есть, вот пусть он и чинит.
Ответ:
— Ты что, дурак, что ли? А вдруг его током ударит?
Пришлось пояснить, что в ее возрасте вероятность появления второго мужа несколько выше вероятности появления второго брата... © MartinBek / Pikabu
- Пришла я в магазин за чем-нибудь вкусненьким на вечер, причем это что-то обязательно должно быть сладким. Иначе день не удался. Хожу, значит, думаю: торт — это слишком; мороженое везти долго, да и прыщи от него будут; печенье надоело, сухое; шоколадки невкусные все какие-то в последнее время; булочки одной мало, а не одной много... Такие размышления привели меня в молочный отдел. И тут взор мой упал на копченый сыр. Ушла довольная и с косичкой копченого сыра. Вот так вот, взяла сладенького на вечер. Так что, други мои, как это работает, я не знаю. © Палата № 6 / VK
- Работаю в техподдержке одной онлайн-школы.
Написала мне преподаватель, что ученик не может войти на урок, звоню ученику и выслушиваю, как плохо работает платформа, за что они вообще деньги заплатили?
— Вы нажали на кнопку «Войти в класс»?
— Нет.
— Нажмите на нее.
— Все, мы вошли. © SovietUnion2.0 / Pikabu
- Одна знакомая сказала, что удалила фотографии дерева, которые она сделала, потому что «у нее было такое чувство, что дерево обидится, поскольку его душа будет захвачена». © Tensor3 / Reddit
- Я поругался с установщиком гаражных ворот, потому что заметил, что он ставил мотор в 1/4 лошадиной силы, хотя я заказывал самый мощный. Он сказал, что у них есть только 2 типа: на 1/4 и на 1/2 лошадиной силы, а ведь 4 больше, чем 2. В конце концов, пришлось звонить его начальнику. © EE607 / Reddit
- Вместе со мной в автобус зашла тетка. На следующей остановке резко подорвалась выходить. При этом у нее с водителем случился занимательный разговор.
— Вы же меня завтра бесплатно повезете, — говорит тетка.
— ??! — водитель несказанно удивлен.
— Ну я же телефон дома забыла...
Отличная логика. Она забыла, поэтому две поездки по цене одной. © t.dzen / Pikabu
- Увольняюсь. Каждый второй коллега подходит и случается диалог:
— Почему уволилась?
— Из-за графика 5/2 по 12 часов.
— И что? Я вот всю неделю по 13 часов работал.
Вы как будто намекаете на то, что это со мной что-то не так??? © shipper_h**pper / Twitter
- «Если мы произошли от обезьян, то почему обезьяны до сих пор существуют?» — на полном серьезе спросил мой коллега, вполне взрослый и трудоспособный. © GrilledStuffedDragon / Reddit
- Мы с братом возвращались из магазина на машине, он протянул мне бутылку газировки и сказал ни в коем случае ее не открывать, потому что встряхнул ее, пока шел к автомобилю. Я смотрел прямо на него, слышал каждое его слово, но почему-то мой мозг никак это не обработал. Залило весь салон. © Effurlife13 / Reddit
- Зашла в магазин, смотрю, а тут — акция!
При покупке от трех коробок трюфелей скидка 25 %!
Доброжелательная продавщица на кассе, взяв у меня 3 упаковки, говорит:
— Если возьмете еще одну, будет скидка!
Я вначале подумала, что она не заметила третью пачку. Пододвигаю поближе:
— Вот, у меня уже 3 пачки!
Она снисходительно, как будто терпеливо разъясняя троечнику, за что, собственно, ему двойка:
— У нас акция — «от трех»! А от трех — это четыре! © ParoliParoli / Pikabu
- Я работаю барменом, и как-то раз я смешал клиенту напиток, после чего машинально сделал большой глоток. © SpookyVoidCat / Reddit
Расскажите, а с какой странной логикой сталкивались вы?
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