17 человек, которые чихать хотели на это ваше логическое мышление, и им нормально

В привычном нам мире люди могут поступать по-разному, но все-таки в большинстве своем — логично и рационально. Это позволяет с достаточно высокой вероятностью предсказывать развитие каких-то событий, диалогов, переговоров. Однако так происходит не всегда, и порой нам приходится недоуменно трясти головой, пытаясь понять: «Где здесь вообще логика?»