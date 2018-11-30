17 человек, чья изобретательность работает на уровне рефлекса

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Как довезти пиццу до дома горячей, сэкономить на сыре в бургерной или уберечь бампер авто от любителей слишком близко припарковаться? Герои нашей подборки поделились своими способами решения проблем, и порой их сообразительность и креативность изрядно удивляют. Судите сами.

AdMe.ru нашел примеры того, насколько далеко может зайти человеческая изобретательность, помноженная на лень, недостаток времени или чувство юмора.

Как привезти пиццу домой тепленькой

Этому мужчине не понравилась цена на дополнительный сыр в бургерной, и он тайком принес туда свой

Бутерброд-трансформер, который не упадет маслом вниз

«Я единственная, кто знает этот лайфхак?»

Am I the only one who didnt know about this life hack 🤯 pic.twitter.com/lxX9b4hYgP — Braden Zandstra (@bradenzandstra) November 5, 2018

Когда надоело отмывать соседние конфорки после готовки жареного или жирного

Для тех, кто устал от впритык паркующихся автомобилистов

Когда открыл для себя новые возможности старой клавиатуры

Держатель для наушников за $ 2,87, он же подставка для бананов

Как вам такая лестница для кота?

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Превентивные меры, или как заставить ресторан не расстраивать вас дважды

Когда купил новый пикап, а на ремонт гаража денег уже не осталось

Как стать самым крутым дедом в округе при помощи трости

Когда забыл дома зонт, на помощь придет мультифора формата А4

«Моя сестра живет в 2045-м»

И круглосуточная охрана в качестве бонуса

— Папа, на кухне есть шоколадка — можно взять? — Да, но только 1 полосочку

Каким необычным способом вам приходилось решать какую-нибудь жизненную задачу?