17 человек, чей возраст нельзя установить даже приблизительно

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Часто случается, что при взгляде на человека не получается понять, сколько же ему лет. И чем дольше смотришь, тем больше путаются мысли. Мозг не может решить простую дилемму: 13 или 30? Так что Бенджамины Баттоны и Дорианы Греи в наше время — отнюдь не редкость.

Мы в AdMe.ru нашли фото людей, чей возраст невозможно определить, не заглянув в паспорт.

21 или 60?

Школьное фото или фото с вечеринки по случаю выхода на пенсию?

Отвезу своих детей в школу, как только меня покормят из бутылочки

9 или 33?

В любом случае она тебя уделает

На самом деле 13 или 30?

Первый день в детском саду и первый день в должности руководителя Ассоциации родителей и учителей

Он немного напоминает мне героя мультика «Босс-молокосос»

Гигантский трехлетка или парень 23 лет с лицом младенца?

14-летний парень или 25-летняя женщина?

Люди, это мой парень. Здесь ему 13 или 30?

13 или 58?

Студентка шестого курса или преподавательница?

Маленькая девочка или Долорес Амбридж?

Поход на школьную дискотеку или на игру в лото?

12 или 32?