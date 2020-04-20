16 ярких сравнений, которые работают лучше тысячи слов
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Многие вещи способны по-настоящему раскрыться нам лишь в сравнении. Не потому что слов порой бывает недостаточно, а потому что представить масштабы незнакомого предмета, сопоставив его с чем-то понятным, намного легче. Например, размеры самой высокой в мире собаки куда легче оценить, сравнив ее с человеком, а размах крыльев самой крупной бабочки просто представить, увидев с ней рядом обычную крапивницу.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо некоторых ярких сравнений, разницу на которых видно невооруженным глазом.
Это Зевс, самая высокая собака из когда-либо живших
Так выглядит мужчина ростом 219 см в салоне экономкласса
«В детстве у нас с братом были одинаковые плюшевые мишки. Правда, со своим я играл чуть дольше»
Эта девушка сбросила больше 30 кг, исправила зубы и будто стала другим человеком
Да, внешность может быть обманчива
Белоголовый орлан не такой маленький, каким может показаться в небе
А эта улица за 200 лет почти не изменилась
Летом и зимой шубка разная
Один из самых больших самолетов в мире и самолеты обычных размеров по сравнению с ним
1,5 кг в одной морковке
«Я хотела немного похудеть перед свадьбой, но результаты моих стараний превзошли все ожидания. Теперь я уверена, что буду выглядеть и чувствовать себя великолепно в этот день!»
«Колибри отложила яйца на пальме прямо за моей дверью. По размеру они как жевательные конфетки»
Это по-настоящему огромная клубника
Тот же размер, та же марка и модель ботинок. Просто одни целый год использовались на работе в шахте
Бычок нестандартных размеров и его друзья
Вряд ли кто-то хотел бы попасть под такой град
Может, у вас есть фотографии, которые смогли бы дополнить нашу статью? Оставляйте снимки в комментариях.
Фото на превью pegi3 / reddit