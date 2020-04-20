16 ярких сравнений, которые работают лучше тысячи слов

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Многие вещи способны по-настоящему раскрыться нам лишь в сравнении. Не потому что слов порой бывает недостаточно, а потому что представить масштабы незнакомого предмета, сопоставив его с чем-то понятным, намного легче. Например, размеры самой высокой в мире собаки куда легче оценить, сравнив ее с человеком, а размах крыльев самой крупной бабочки просто представить, увидев с ней рядом обычную крапивницу.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо некоторых ярких сравнений, разницу на которых видно невооруженным глазом.

Это Зевс, самая высокая собака из когда-либо живших

Так выглядит мужчина ростом 219 см в салоне экономкласса

«В детстве у нас с братом были одинаковые плюшевые мишки. Правда, со своим я играл чуть дольше»

Эта девушка сбросила больше 30 кг, исправила зубы и будто стала другим человеком

Да, внешность может быть обманчива

Белоголовый орлан не такой маленький, каким может показаться в небе

А эта улица за 200 лет почти не изменилась

Летом и зимой шубка разная

Один из самых больших самолетов в мире и самолеты обычных размеров по сравнению с ним

1,5 кг в одной морковке

«Я хотела немного похудеть перед свадьбой, но результаты моих стараний превзошли все ожидания. Теперь я уверена, что буду выглядеть и чувствовать себя великолепно в этот день!»

«Колибри отложила яйца на пальме прямо за моей дверью. По размеру они как жевательные конфетки»

Это по-настоящему огромная клубника

Тот же размер, та же марка и модель ботинок. Просто одни целый год использовались на работе в шахте

Бычок нестандартных размеров и его друзья

Вряд ли кто-то хотел бы попасть под такой град

Может, у вас есть фотографии, которые смогли бы дополнить нашу статью? Оставляйте снимки в комментариях.