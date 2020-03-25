16 твитов про нелепые свидания, на которых все пошло не по плану

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Разобраться в человеке за короткое время — задача невыполнимая. Ведь даже близкие и родные люди умудряются удивлять нас спустя долгие годы жизни плечом к плечу, что уж говорить о незнакомцах. Именно этим простым фактом и объясняется, почему первые свидания зачастую разочаровывают нас, а то и вовсе оборачиваются полным фиаско.

Больше всего нас в AdMe.ru порадовало то, с каким юмором и налетом легкой иронии пользователи сети рассказывают о своих провальных знакомствах. Это придает их историям особенный шарм и практически полностью устраняет весь негативный контекст. Интересно, что бы вы чувствовали, оказавшись на их месте?

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