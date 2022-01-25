16 человек, которые считают, что просто работать — это скучно, а вот пахать без отдыха — это другое дело

Сохранять баланс между работой и личной жизнью не всегда просто. Одни из нас во время рабочего дня постоянно прерываются на кофе и считают дни до выходных. Для других работа — это все. Поэтому уже нет разницы, где проявлять свои таланты: на рабочем месте, в автобусе, в больнице — лишь бы работать дали.

Мы в AdMe.ru ценим трудолюбие, но в меру. Ведь жизнь — это не только работа, надо и отдыхать уметь. А некоторых героев этих историй так и хочется в отпуск отправить.

Работала сиделкой с послеоперационными больными. Италия. Еду в автобусе, сижу себе в окошко поглядываю. На остановке заходит дедушка. Автобус трогается и резко тормозит... Моя сумка где-то валяется, я стою в проходе и держу дедушку: одной рукой за шкирку, второй — под мышками. Сама не поняла, как случилось и почему так быстро, секунд за 10. © BambarmiaKergudy / Pikabu

Вечер. Пятница. Заведение. Лето. Мою руки в туалете. Намылил, распределил пену по всей поверхности кистей и предплечья. Смываю струей воды — последовательно, аккуратно, никаких брызг, ни к чему не прикасаться. Одна рука, потом вторая. Небольшая пауза, локтем закрываю крючок смесителя. Голос сзади: «Добрый вечер, коллега!» © HolderMan / Pikabu

Когда я в футболке в строймаркете, где нет спецформы у работников, что-то выбираю, постоянно слышу вот это: «А вы не подскажете?..» — дальше по списку.

Постоянно меня путают с работником этих строймаркетов. 12 лет отработал в торговле: водонагреватели, радиаторы, насосы, увлажнители, очистители, кондиционеры, теплые полы, конвекторы и прочее, прочее... Как люди понимают, что я разбираюсь в этой теме? © Kspksp / Pikabu

Как-то раз поймала себя на том, что на звонок на мой личный телефон ответила что-то типа: «Отель такой-то, добрый день, с вами разговаривает Инна». Звонила мама. © Inna Shumakova / Facebook

У меня профдеформация. Мужчина на улице спросил, где метро. А я говорю: «Пожалуйста, обратитесь к консультанту». © RussianYves / Twitter

Работаю в группах раннего развития с малышами. Их часто приходится успокаивать. Еду в транспорте, задумалась, случайно даю по лбу мужчине, сидящему рядом с тем местом, где я стою. Ойкаю, начинаю наглаживать его лысину с песенкой «У кошки боли, у собачки боли» и тут понимаю, что имени «малыша»-то я не знаю! Очнулась, пробормотала «извините» и выскочила на первой же остановке. © StreKozann / Pikabu

Я вижу маркетинг буквально во всем и каждый раз провожу собственный анализ продукта. Поэтому я думаю, что всем маркетологам нужна специальная таблетка, чтобы отключать мозг. Ему тоже иногда надо отдыхать. © EveShalenko / Twitter

Помню, когда была молодым педагогом, старшая наставница рассказала эпизод из своей жизни, чтобы нас уберечь от трудоголизма. Входит она как-то раз в трамвай, после 6 уроков вся еще мыслями в школе, и громко говорит: «Здравствуйте, ребята! Садитесь!» Когда увидела недоуменные лица пассажиров, которые одновременно повернулись в ее сторону, пришла в себя. Говорит, было так неловко, что пришлось выйти на следующей остановке. © Ира Журавель / Facebook

На работе как-то при всех, возмутившись, звоню заказчику на рабочий телефон. Беру трубку, набираю номер и начинаю чертыхаться. Смотрю на часы и день — вроде рабочее время, а мне не отвечают. Коллеги как-то странно улыбаются. Я смотрю вниз и понимаю, что трубку взяла телефонную, а номер набираю на калькуляторе. © Даяна Алмазова / Facebook

У нас с подругой-журналисткой есть традиция: перед посадкой в самолет мы отправляем друг другу его фотки на случай катастрофы. Чтобы было чем иллюстрировать новость с подписью «Фото самолета сделано пассажиркой перед крушением». Уже 100 лет не общаемся, но фото все так же шлем. © UnderPressure_ / Twitter

Однажды ко мне в гости приехала одноклассница со своим женихом-иностранцем. Английский язык она знала на уровне «I love you», поэтому они с нетерпением ждали меня с работы. Ведь беседовать они могли только в моем присутствии, чтобы я им переводила все, что они хотят сказать друг другу. И вот представьте себе: весь день я работаю в иностранной фирме, перевожу с русского на английский и с английского на русский, приезжаю домой, но вместо того, чтобы расслабиться, снова перевожу с русского на английский и с английского на русский. И так 7 дней подряд. На 8-й день я так вошла в ритм, что, когда Йен вышел из комнаты, а мы с подругой продолжили беседу на русском языке, я повернулась к своему коту и на автомате стала ему на английском выговаривать за то, что он укусил гостью. © Janna Sigoshina / Facebook

У нас один инженер заболел и попал в больницу. Чуть оклемался — звонит, говорит: «Нет моих сил тут лежать, очень скучно. Посмотрите, какие там заказы есть из этой больницы на проверку аппаратуры, пусть их мне в палату несут. И привезите сюда портативный калибратор из моей лаборатории». Еле успокоили человека — так хотел работать. Хороший, очень грамотный инженер. © Ksaverija / AdMe

Я отнюдь не трудоголик. Работаю хорошо, вот и грузили, как ломовую лошадь. Еду домой после работы. Все смотрят и улыбаются. Октябрь, слякоть, на мне медицинская обувь, на пуховике висит стетоскоп. На следующее утро подала заявление об уходе. © Vida Vegienė / Facebook

Быть мной — значит быть трудоголиком. Быть в постоянном стрессе, когда недостаточно работаешь. И вишенкой на торте — получить такое в печенье с предсказанием... © AGramuglia / Twitter

«Если вы чувствуете себя подавленным, попробуйте полностью погрузиться в работу».

Я почти начала исправлять пунктуацию в информационном листке для сиропа от кашля, который начала принимать сегодня. Хорошо, что я поняла, что собираюсь сделать, прежде чем схватила ручку. © tilia_tomentosa / LiveJournal

Субтитры — это целая бездна веселья. Можно смотреть крутые шоу и думать, как можно сказать что-то, используя наименьшее количество символов. Я люблю телевидение, головоломки и язык, так что все сходится. Но есть две проблемы: после того как я печатаю весь день, мое плечо болит неимоверно, а еще теперь я больше не могу смотреть телевизор, не критикуя субтитры. Профессиональная деформация, знаете ли. © speaktothevoid / LiveJournal