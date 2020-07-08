16 трогательных снимков, от которых появится предательский комок в горле

Порой нам кажется, что мир вокруг недружелюбен, сер и безразличен. Но стоит лишь лучше осмотреться, и можно сразу убедиться в том, что на самом деле рядом много хороших, добрых и понимающих людей. Личностей с открытым нараспашку сердцем, которые всегда готовы помочь и подарить свою любовь и поддержку, невзирая ни на что.

Мы в AdMe.ru уверены, что любой человек способен изменить мир, если не весь, то хотя бы свой собственный. Для этого всего лишь нужно немного сочувствия, упорства и любви, и герои нашей подборки — прямое тому доказательство.

«Наша 8-летняя овчарка никогда в жизни не позволяла никому обнимать ее больше 5 минут. Вчера мы привезли домой щеночка, и они лежат так уже несколько часов»

«Наша девочка Ева неожиданно сильно заболела, и мой парень принял душераздирающее решение — отпустить ее. Это фото их вместе — на светлую память»

«Мои бабушка и дедушка вместе уже полвека, а сегодня они снова поженились!»

«Мама-олениха регулярно оставляет своих малышей на нашем крыльце, чтобы мы присмотрели за ними, пока она занята»

«Я борюсь с депрессией. Когда вчера я вернулась домой, то обнаружила, что моя комната обклеена позитивными записками, написанными моей сестрой. Да, я плакала»

«В 102 года мой дедушка наконец-то сделал свое первое селфи»

«После 6 лет проживания в съемных квартирах, хозяева которых не разрешали заводить животных, мы с женой наконец-то переехали и смогли завести собаку. Познакомьтесь с Гасом»

«У меня была депрессия, а мой друг сделал фото меня, которое подарило мне хорошее настроение впервые за долгое время»

«Нашему старичку будет 14 лет в сентябре. А он все так же наслаждается простыми радостями, например завернуться в одеяло»

«В нашу 50-ю годовщину жена и я воссоздали наш свадебный снимок, на супруге то же самое платье»

«Через 2 месяца после „усыновления“ кота я до сих пор не могу понять, почему все отказывались от этой ходячей большой пушистой любви»

«Моя кошка сбежала во время шторма и пропала на 2 недели, а сегодня кто-то нашел ее на другом конце города, и теперь она вернулась!»

«Когда мне было 8, мой отец умер. Раньше я беспокоилась, что проводить меня к алтарю будет некому»

«У меня появился отчим, когда мне было 10. 28 лет спустя он плакал, когда увидел меня в свадебном платье, а позже в тот же день со слезами на глазах выдал меня замуж».

«Только что спас еще одного кролика. Так получилось, что теперь он без ушек. Познакомьтесь со Скипом Эвандер-Холифилдом»

«Впервые за много лет моя бабушка улыбается на фото, тут она со своим новым парнем. Мне 17 лет, и я никогда не видела ее улыбки на фотографиях. Никогда»

«То, что для человека мусор, для кота — сокровище»

«Эта фотография сделана в Афинах. Котик принадлежит местной одичавшей колонии, и местные жители кормят и ухаживают за ним, а также за всеми его собратьями».