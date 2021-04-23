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16 типов друзей, на которых смотришь и думаешь: «О, у меня тоже такие есть!»

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Жизнь человека без друзей могла бы быть пресной, как овсянка, но эти люди добавляют в нее ложку поддержки и щепотку безумия. Авантюрные и неунывающие, критикующие и всегда спешащие на помощь — каких только приятелей нет на белом свете.

Мы в AdMe.ru ценим настоящую дружбу, поэтому с удовольствием создали иллюстрации о товарищах, которые есть, пожалуй, у каждого из наших читателей.

Вечный студент

Экспериментатор

Человек, который пользуется вашей добротой

Скептик с богатым опытом

Жертвы ипотеки

Генератор дурацких идей

Мисс Идеальность (да, она существует)

ЗОЖница

Фанат конкурсов

Тот, кто знает, что наглость — второе счастье

Критик

Сказочник

Своя в доску

Человек — коммерческое предложение

Одиночка

«Тебе-то хорошо...»

Какими нестандартными типами друзей вы дополнили бы нашу подборку?

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