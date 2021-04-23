16 типов друзей, на которых смотришь и думаешь: «О, у меня тоже такие есть!»
Жизнь человека без друзей могла бы быть пресной, как овсянка, но эти люди добавляют в нее ложку поддержки и щепотку безумия. Авантюрные и неунывающие, критикующие и всегда спешащие на помощь — каких только приятелей нет на белом свете.
Мы в AdMe.ru ценим настоящую дружбу, поэтому с удовольствием создали иллюстрации о товарищах, которые есть, пожалуй, у каждого из наших читателей.
Вечный студент
Экспериментатор
Человек, который пользуется вашей добротой
Скептик с богатым опытом
Жертвы ипотеки
Генератор дурацких идей
Мисс Идеальность (да, она существует)
ЗОЖница
Фанат конкурсов
Тот, кто знает, что наглость — второе счастье
Критик
Сказочник
Своя в доску
Человек — коммерческое предложение
Одиночка
«Тебе-то хорошо...»
Какими нестандартными типами друзей вы дополнили бы нашу подборку?
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