16 типов друзей, на которых смотришь и думаешь: «О, у меня тоже такие есть!»

Жизнь человека без друзей могла бы быть пресной, как овсянка, но эти люди добавляют в нее ложку поддержки и щепотку безумия. Авантюрные и неунывающие, критикующие и всегда спешащие на помощь — каких только приятелей нет на белом свете.