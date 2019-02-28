16 СМС от людей, у которых черный пояс по остроумию

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Есть особый вид людей — они непредсказуемы, как лосось в кустах черники. Общение с ними похоже на своеобразную лотерею: никогда не знаешь, что получишь в ответ — иронию, шутку или откровение, которого вот вообще не ожидаешь.