16 СМС от людей, у которых черный пояс по остроумию

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Есть особый вид людей — они непредсказуемы, как лосось в кустах черники. Общение с ними похоже на своеобразную лотерею: никогда не знаешь, что получишь в ответ — иронию, шутку или откровение, которого вот вообще не ожидаешь.

AdMe.ru считает, что здоровый сарказм не только повышает настроение, но и позитивно влияет на мышление.

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А какие непредсказуемые ответы в СМС получали вы?

Фото на превью ZoloftyAmbitions / reddit

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