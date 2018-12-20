16 СМС от людей, которые научились флиртовать раньше, чем говорить

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Флирт — это настоящее искусство, овладеть которым способен далеко не каждый. К счастью, это не грозит героям нашей статьи, ведь они способны очаровать даже самую неприступную красавицу. Правда, девушки в долгу не остаются и ловко отвечают своим несостоявшимся ухажерам — иногда из такой переписки получается небольшой спектакль.

AdMe.ru предлагает взглянуть, на что способны самые отчаянные романтики, и улыбнуться их неуемной фантазии прямо сейчас.

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Возможно, и с вами пытались мастерски флиртовать? Поделитесь в комментариях своими примерами — посмеемся вместе.

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  • 18.4k

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