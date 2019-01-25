16 СМС от людей, которые бывают серьезными только на фото в паспорте
Вам встречались люди, с которыми невозможно разговаривать серьезно? От их шуточек порой начинает дергаться глаз. Но не переживайте, СМС-переписки из этой подборки не вызовут никаких нервных смешков, а лишь здоровый хохот и отличное настроение!
Мы в AdMe.ru обожаем тех, кто своим отменным чувством юмора поднимает настроение, поэтому отыскали в интернете сообщения людей, чье красноречие запоминается надолго.
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Какая СМС-переписка повеселила вас больше всего?