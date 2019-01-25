16 СМС от людей, которые бывают серьезными только на фото в паспорте

  • 29
  • 33
  • 4
  • 21.1k

Вам встречались люди, с которыми невозможно разговаривать серьезно? От их шуточек порой начинает дергаться глаз. Но не переживайте, СМС-переписки из этой подборки не вызовут никаких нервных смешков, а лишь здоровый хохот и отличное настроение!

Мы в AdMe.ru обожаем тех, кто своим отменным чувством юмора поднимает настроение, поэтому отыскали в интернете сообщения людей, чье красноречие запоминается надолго.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Какая СМС-переписка повеселила вас больше всего?

  • 29
  • 33
  • 4
  • 21.1k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль