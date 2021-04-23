16 СМС от людей, чьи ответы так же внезапны, как селедка в кустах черники

Умение красноречиво и остроумно вести беседу дано далеко не каждому. Именно поэтому нестандартные ответы и человек, который их дал, остаются в памяти. Люди из сегодняшней подборки как раз из этой категории.

Мы в AdMe.ru за разговоры, которые не обходятся без юмора и подколов, ведь именно они так легко поднимают настроение.

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