16 случаев, когда люди пытались съесть то, что в принципе съесть нереально

Порой в погоне за прибылью или в пылу дизайнерской фантазии производители различных несъедобных вещей делают упаковки, которые очень напоминают нам еду. Рассеянный человек или ребенок запросто может спутать сок с чистящим средством, например.

AdMe.ru разыскал людей, которые едва не попались на эту удочку. Впрочем, некоторые из них, даже зная о том, что перед ними несъедобный продукт, все равно очень хотят попробовать его на вкус. А в конце статьи вы найдете бонус: кто-то все-таки умудрился съесть нечто невероятное.

1. «Мама меня чуть на тот свет не отправила, оставив „шоколад“ в ванной»

«Органическое мыло для лица».

2. Это усилители вкуса, но одна из бутылок здесь вовсе не та, за кого себя выдает

Второй флакон слева — гель для рук.

3. «Пришел домой, налил стакан и почти глотнул, но вовремя остановился и понял, что это чистящее средство. Думал, виноградный сок»

4. Ну хотя бы предупредили

«Меня используют, когда принимают ванну, — не вздумай съесть!»

5. «„Холодный чай“. Жена почти выпила»

«Компост в пакетиках».

6. «То самое чувство, когда сделал ручку для кухонного ножа, а теперь хочешь ее съесть»

7. «Дочь разревелась, когда я отказалась покупать ей пудинг»

Это корейская краска для волос.

8. «Соседка принесла домой тающий воск. Теперь все, чего я хочу, — это съесть его!»

9. «Думал, что это конфетка, пока мама не объяснила, что это полотенце»

10. «В школе повсюду расставили бутылки. Осознал ошибку, только когда набрал это в рот»

«Антисептик для рук».

11. «Керамическое печенье Oreo, которое вводило меня в заблуждение все детство»

12. «Это утяжелители для выпечки. Чуть не съел один, но жена остановила»

13. «Пока готовила самодельное средство для стирки, едва сдерживалась, чтобы не сунуть щепотку в рот. Уж очень на сыр похоже»

14. «Думала, муж в рождественский носок для подарков засунул мне пирог. Оказалось, что это свечка»

15. «Муж только что пытался съесть эти „мармеладные червячки“, которые на самом деле не что иное, как остатки пряжи»

16. «Родители купили это пирожное еще до моего рождения — 25 лет назад. Показывают его всем каждое Рождество. Хочу попробовать на вкус»

Бонус: «Пошла в ванную, а там вон что. Кто мог такое сделать?»