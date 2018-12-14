16 раз, когда преступление могло быть идеальным, но сорвалось

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Идеальное преступление — это когда все прошло по плану и никто не заметил вашей шалости. А вот когда система дает сбой, ситуация может неожиданно измениться. Например, когда вы хотели блеснуть новым свитером с зеркалом на груди и решили сыграть в карты.

Мы в AdMe.ru с помощью наших героев раскрыли 16 безупречных на первый взгляд преступлений и подготовили бонус в конце статьи.

«Черная пятница» — это когда цена «до» ниже, чем «после»

Ну и откуда там взялась снежинка?

Тут был кот, которому не удалось остаться незамеченным

Когда свитер тебя сдал, и покерфейс не работает

Когда хитрость берет верх, даже если ты собака

Голодного студента не остановить

Пазл-мастер 80-го уровня

Лайфхак для «богачей» из социальных сетей

Когда пациент слишком капризный и сообразительный

Вор или доброжелатель? Вопрос остается открытым

Когда увидел крутой трюк в фильме и решил попробовать

Есть Мать драконов, а есть Мать вагонов

Урок по вождению в автошколе нужно начинать с инструктажа по парковке

Когда ты ну очень боишься врачей, но недостаточно ловок, чтобы скрыться

«Попытка сбежать от ветеринара».

Бумеранг судьбы, или когда не стоит воровать еду

Когда ты хочешь похвастаться результатами, но тебя раскрыли

Бонус: когда хотел отыскать свое счастье, но нашел только неприятности