16 примеров детской непосредственности, которые по эффекту могут сравниться с холодным душем
Каждый родитель рано или поздно понимает, что чем тише играет ребенок, тем более непредсказуемыми могут быть последствия. Но все-таки иногда лучше, чтобы дитя молчало, а не говорило. А уж ситуации, когда не успеешь и глазом моргнуть, а ребенок уже учудил что-нибудь, знакомы каждому.
AdMe.ru собрал примеры детских выходок, от которых родители впадают в ступор, а после того, как отойдут, еще пару лет пересказывают истории о них друзьям и знакомым. А в конце статьи вас ждет бонус — пример того, какие дети вырастают у очень терпеливых мам и пап.
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Когда-то давно была у меня подруга с сыном-первоклассником. Как-то мы с подругой готовим котлеты: я мясо кручу с луком, она лепит. Всегда котлеты из говядины и свинины делали, в соотношении 60/40. Ее сын-первоклассник почти не ел их. Котлету вилкой ковыряет и ноет: «Не хочу, не буду». А тут она решила добавить хлеба и молока. Сын съел котлету, потребовал добавки, добил вторую, отвалился на спинку стула со стаканом компота в руках и сказал, тяжело дыша: «Мама, наконец-то ты готовить научилась. Котлеты вкусные получились, прямо как магазинские!» © Rec17 / Pikabu
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Дочь спросила меня, может ли она бросить школу. Я ответила, что это противозаконно и меня тогда посадят в тюрьму. И моя сладкая малышка, глядя мне прямо в глаза, произнесла: «Я буду навещать тебя». © CeciATL / Twitter
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Я россиянин корейского происхождения, родился и живу в Приморском крае, где 90 % населения имеет европейскую внешность. У меня русская жена. Нашему сыну было года 2–3, но уже тогда он начал подмечать некоторые тонкости бытия. Сидим вечером с женой и ребенком, смотрим телевизор. Сын внимательно смотрит в глаза маме. Потом внимательно смотрит в глаза мне. Потом опять маме. А потом подходит ко мне, хватает одной рукой за нижнее веко, а второй рукой за верхнее и пытается сделать мой расово узкий корейский глаз значительно шире со словами:
— Папа! Сделай глаза нормально, как у мамы!!!
Справившись с приступом гомерического хохота, я подумал, что за свою жизнь я выслушал немало колкостей на тему внешности, но так мощно еще не было ни разу. И от кого? От кровиночки своей! © Alexander.Kim / Pikabu
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«Мамочка, а тебе уже 26?» — спрашивает меня 5-летняя дочка. Отвечаю, что да. «Эх, скоро уже 100 лет, а потом старость... Может, пока время есть, сходим в кафе, мороженого поедим?» © «Палата № 6» / VK
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Я как-то зашла в туалет в ТЦ, там двери и перегородки между кабинками не достают до пола и видно ноги. В кабинке стягиваю с себя штаны, и тут из-под перегородки из соседней кабинки появляется детская голова. Мальчик маму потерял. © Zhikhovas / Pikabu
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Когда сыну было лет 7, ехали мы как-то зимой на дачу по дамбе водохранилища, а там рыбаки у лунок гнездятся. Ну и брякнул муж, глядя на укутанных дядек на льду вдоль горизонта: «Вон сегодня сколько пингвинов понабежало». Ну сказал и сказал. Кто же знал, что сын на серьезных щщах будет обвинять учителя и спорить до хрипоты, что сам видел гнездование пингвинов на Горьковском водохранилище? До сих пор нам простить не может. © NeRrrrrrr / Pikabu
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Неосторожно оставила сумку открытой. 2-летняя дочь обнаружила в ней паспорт и «художественно» разрисовала в нем мою фотографию. Год я пользовалась таким, благо ксерокопий хватало, и все, кто его видел, хохотали от души. Через год паспорт снова попался дочке на глаза, и она спросила, что с ним случилось. Я сказала, что мне его разрисовала одна непослушная девочка. Через час она вытащила его из закрытой сумки, выдрала фото и принесла мне со словами: «Посмотри, я все исправила». Вот теперь пришлось его менять. © Олеся Хрянина-Зелинская / Facebook
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Работаю психологом в школе. На днях было тестирование будущих первоклассников. Сидим с коллегами, принимаем деток по очереди, общаемся. Заходят мама с дочкой. Спрашиваем девочку, как ее зовут. Она отвечает: «Друзья называют меня Машей, но для вас я Мария Андреевна». И с невозмутимым видом присаживается за стол. Ох, весело будет классному руководителю с Марией Андреевной. © «Палата № 6» / VK
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Дочери было 3–4 года, я приболела. Утром умыла дочку, накормила, вывалила кучу игрушек на пол, а сама свалилась на диван и задремала. Во сне чувствую: ребенок трогает мое лицо, а проснуться нет сил. Оказалось, что она нашла черный маркер и изрисовала не только шторы, пол и ковер, но и мое лицо! Маркер оказался стойким: не помогли ни мыло, ни спирт, ни крем, ни масло, ни лосьон, только линии стали более размытыми. Муж, когда пришел с работы, долго ржал. Через 3 дня потихоньку смылось. © Косарева Екатерина / Facebook
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Дочке 6-й год, из мультиков узнала о Зубной фее. Мечтает о подарках, проверяет зубы каждое утро. Однажды забегает ко мне: «Ура, зубик выпал! Я его под подушку положила!» Прошу показать рот, она сказала, что это секрет, и убежала играть. Заглядываю под подушку, а там маленький квадратик, вырезанный из белой бумаги. Кажется, у меня растет маленький жулик. © «Палата № 6» / VK
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Только что выяснилось, что мои дети реально считали это названием блюда:
— Мам, а что на ужин?
— Че дам.
— А в прошлый раз чедам другой был. © o***babushka / Twitter
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Младший брат посмотрел мультик «Кунг-фу панда», а потом ходил и говорил всем, что он хочет быть похожим на По. Родители отдали его на кунг-фу, но ему там не понравилось. Он сказал мне, что не боевыми искусствами хочет заниматься, а быть пандой и есть пельмени. Как же я его понимаю! © «Палата № 6» / VK
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Блестки! Польские, по большому блату, которые мама Катьки, тетя Лариса, достала у перекупщиков. Мы втирали их в спящую тетю Ларису и балдели от неземной красоты. Мы предвкушали, как она обрадуется, и думали, какие мы молодцы. К слову, жили мы в военном городке под Псковом, и блестела потом вся часть. От солдата до полковника. Блестки были на лицах и форме, в супе, на КПП и служебной собаке. Хорошие были блестки. Польские. © Exidna5 / Pikabu
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Честь и хвала тем учителям, которые умеют тактично вести себя, если случайно узнают от своих учеников семейные секреты. Моя сестра в 1-м классе написала в своем дневнике, что наши родители вместе принимали душ накануне вечером. Учитель в ответ написал: «Что за чудесный способ экономить воду!» © Careful-Drama / Reddit
Бонус
А как чудят ваши дети?