16 примеров детской непосредственности, которые по эффекту могут сравниться с холодным душем

Я как-то зашла в туалет в ТЦ, там двери и перегородки между кабинками не достают до пола и видно ноги. В кабинке стягиваю с себя штаны, и тут из-под перегородки из соседней кабинки появляется детская голова. Мальчик маму потерял. © Zhikhovas / Pikabu

Когда сыну было лет 7, ехали мы как-то зимой на дачу по дамбе водохранилища, а там рыбаки у лунок гнездятся. Ну и брякнул муж, глядя на укутанных дядек на льду вдоль горизонта: «Вон сегодня сколько пингвинов понабежало». Ну сказал и сказал. Кто же знал, что сын на серьезных щщах будет обвинять учителя и спорить до хрипоты, что сам видел гнездование пингвинов на Горьковском водохранилище? До сих пор нам простить не может. © NeRrrrrrr / Pikabu

Неосторожно оставила сумку открытой. 2-летняя дочь обнаружила в ней паспорт и «художественно» разрисовала в нем мою фотографию. Год я пользовалась таким, благо ксерокопий хватало, и все, кто его видел, хохотали от души. Через год паспорт снова попался дочке на глаза, и она спросила, что с ним случилось. Я сказала, что мне его разрисовала одна непослушная девочка. Через час она вытащила его из закрытой сумки, выдрала фото и принесла мне со словами: «Посмотри, я все исправила». Вот теперь пришлось его менять. © Олеся Хрянина-Зелинская / Facebook

Работаю психологом в школе. На днях было тестирование будущих первоклассников. Сидим с коллегами, принимаем деток по очереди, общаемся. Заходят мама с дочкой. Спрашиваем девочку, как ее зовут. Она отвечает: «Друзья называют меня Машей, но для вас я Мария Андреевна». И с невозмутимым видом присаживается за стол. Ох, весело будет классному руководителю с Марией Андреевной. © «Палата № 6» / VK