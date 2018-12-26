16 неповторимых историй о том, как люди встречали Новый год
У каждого из нас есть в запасе история о встрече Нового года, только спроси — чего только не услышишь: застрявшие лифты, судьбоносные встречи, 2-метровые Снегурочки и добрые сюрпризы. А заканчивается все, конечно, хорошо.
Мы в AdMe.ru уже вовсю проникаемся атмосферой праздника и читаем новогодние истории. Присоединяйтесь.
- У подружки воды отошли прямо перед боем курантов. Она даже расстроилась, что новогоднюю ночь придется провести с врачами в роддоме. Тогда мы собрали еду в контейнеры, взяли пластиковую посуду и поехали в приемное отделение роддома. К нашему удивлению, в холле уже праздновали Новый год такие же сумасшедшие. Подруга, пока не начались сильные схватки, была с нами, встретила Новый год и ушла рожать. А мы с новыми друзьями продолжали праздновать.
- У моих родителей есть традиция на Новый год. Когда пробьют куранты, они наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку и идут поздравлять детей по всем окрестным домам. Счастье в детских глазах стоит того! Но есть один нюанс. Мама — Дед Мороз, папа — Снегурочка. Рост 160 и 190 соответственно, так что Снегурочка почти 2-метровая.
- Мы с мамой живем в разных городах. Новый год не праздновали вместе уже несколько лет. В прошлом году я так по ней соскучился, что решил сделать ей сюрприз: прилететь к ней и праздновать вместе. Прилетел, а ее нет. Я подумал, что она где-то гуляет или пошла в магазин. Позвонил ей. Оказывается, она тоже захотела сделать мне сюрприз, собрала вещи и полетела ко мне. И мы снова праздновали Новый год на расстоянии. В этом году будем предупреждать!
- 31 декабря ехал из города в село отмечать Новый год в кругу семьи, не доехал, застрял в степи в метель. Думал, так и встречу Новый год один в машине, ее уже заносить снегом начало. Тут кто-то стучит в окно. Оказалось, мужик тоже застрял в 100 метрах позади меня. Залез в машину с бутылкой и квашеной капустой. Я этот Новый год на всю жизнь запомнил. Спасибо, дядя Миша!
- У нас с сыном есть традиция. Каждый год 31 декабря он наряжается в костюм Деда Мороза (я каждый год специально покупаю хороший детский костюм), а я рядом просто красивая хожу. Берем мешок с конфетами и ходим по улицам, раздавая и поздравляя всех, кого встретим. Люди реагируют по-разному: одни на бегу кивают, другие сразу расплываются в улыбке, третьи пытаются угостить в ответ «Дедушку Мороза». Ну а нам просто весело! В этом году решили, что кроме конфеток будут еще маленькие подарки для деток, которых встретим.
- Нас пригласили в гости. Сообща накрыли шикарный стол: дорогая парадная скатерть, утка в яблоках, салаты-разносолы-салаты. Под бой курантов мой муж торжественно ставит на стол фейерверк и поджигает его. Думал, настольный, а оказалось, уличный. Черный дым, огонь, вой летающего по комнате фейерверка... В итоге утка и все блюда в слое пепла, скатерть и платья в прожженных дырках, потолок черный от копоти. Прошло уже много лет, но до сих пор тот Новый год — наиболее запомнившийся. А в комнате сделан ремонт — лучше прежнего.
- Когда я была совсем маленькой, у меня пропала любимая кошка Апельсинка. Новый год, все веселятся, никому нет дела до пропавшей кошки. Я плакала, искала, бегала по двору, несмотря на мороз, пока родители не загнали меня домой. Утром решила написать письмо Деду Морозу и попросить его о помощи. Вдруг слышу жалобное тихое мяуканье. Залезла под елку и заметила небольшую норку в искусственном снегу. Заглядываю, а внутри лежит Апельсинка и 3 замечательных котенка у нее под боком.
- Была одинока, поэтому в новогоднюю ночь ездила в плацкарте. Брала 55 мелких подарков: 53 на пассажиров + 2 на проводников. Одевалась в костюм Снегурочки и всех поздравляла. В этом году опять едем: Москва — Питер, я, Дед Мороз, Снеговичок и Снежинка (дети). С Дедушкой Морозом своим в плацкарте и встретились.
- Приготовилась встречать Новый год в одиночестве, но за неделю до праздника включила телевизор, наткнулась на репортаж из нашего местного дома престарелых и поняла: это то, что нужно. 31 декабря пришла туда в костюме Снегурочки и с мешком подарков, мелких, но приятных: чай, сладости, фрукты. Дедушки и бабушки сначала удивились, думали, что все это добро я им купить предлагаю, но потом по очереди стали рассказывать мне стихи и получать презенты, сделали мне чаю, дали печенюшек, разговорились и оказались очень славными людьми. Навещаю моих старичков раз в неделю, на этих выходных была там и одна бабуля вручила мне одеяло, сшитое из лоскутков, мол, «это тебе от всех нас подарок, даже Петровича заставили пару лоскутков пришить». Сплю теперь только под этим одеялом, и нет вещи уютнее.
- Работаю в кафе, 31 декабря у меня была рабочая смена. К тому моменту работала уже 3 дня подряд по 14 часов, ощущения праздника никакого нет, но буквально за час до закрытия, в канун Нового года, произошло то, благодаря чему я поняла, что чудеса в этой жизни случаются. Один мужчина привел бездомную женщину и устроил ей самый настоящий Новый год и праздник живота. Столько доброты в людях я за всю свою жизнь не видела, а мужчина просто сказал, что у каждого должен быть свой Дед Мороз.
- Когда мы с сестрой были маленькие, в нашей семье была традиция: разбирая елку, мы писали истории о том, как встретили Новый год, вкладывали записки в конверт и упаковывали в коробку вместе с игрушками. Мы уже давно взрослые, но когда приезжаем к родителям, то перечитываем их и вспоминаем, как мы наряжались в самодельные костюмы, как я сразу съела все конфеты, а сестра спрятала и потом угощала всех, как наша кошка Мэри съела мишуру. В этих записках — наше счастливое детство.
- Конец 80-х, мне 6 лет. В наш город завезли очень мало елок к Новому году, и родители не успели купить. Я очень переживала — какой же Новый год без елки? 31 декабря, в 8 вечера, папа вваливается в дом с большущей картонной коробкой, а там елка! Пускай искусственная, но елка! Мы с сестрой сразу же бросились ее наряжать. Папа объездил весь город, и в последнем магазине, который был уже закрыт, он через стекло увидел собиравшуюся домой продавщицу. Он постучал, и она открыла. Оказалось, в магазине осталась последняя коробка с елкой, и продавщица, хоть и спешила, но вошла в положение и продала папе елку. Прошло 29 лет, а я до сих пор помню то ощущение новогоднего счастья, которое та продавщица помогла подарить.
- Пошли в гости к друзьям, и вот хозяйка, моя подруга, приносит блюдо с мантами. Я положила себе один, кусаю... Островато. Второй кусь — и перед глазами встает пелена из слез. Очень остро. Едва расправилась с этим адовым мантом. Думаю: «Вот подруга бедняжка, столько труда и продуктов насмарку, это ж надо было так переперчить». Я отказалась от добавки, похвалила кулинарные навыки хозяйки (я же воспитанная девочка) и сидела, поражаясь умению других гостей трескать такую острую пищу. Когда на блюде осталось 3 манта, подружка вздохнула и говорит: «Жаль, что наш счастливый мантик никому не достался». Оказалось, друзья, когда делали манты, в один насыпали кучу перца и потирали ручки, наблюдая, кому он достанется. Но им не повезло — на счастливый мант наткнулась одна слишком тактичная идиотка. Надо мной потом все смеялись.
- Ехала к друзьям встречать Новый год и застряла в лифте. Долбила по дверям ногами, кричала, но никто не слышал. Начала плакать, и вдруг слышу голос женщины-диспетчера: «Ну и чего так расстраиваться?» Она меня успокоила, но встреча Нового года в лифте была неизбежна. С собой был пакет с мандаринами и шампанским, на кнопочную панель повесила мишуру с шеи. Анне Сергеевне было скучно дежурить в одиночестве, мы с нею чокались шампанским через громкую связь, а в полночь она придвинула радио к рации, и я слушала речь президента и бой курантов.
- Я в этот праздник был в другой стране. Новый год наступил на 3 часа раньше, чем у друзей из России. Крутое ощущение! Будто из будущего им звонишь.
- В 1990 году я подрабатывал Дедом Морозом, а моя однокурсница была Снегурочкой. И мы так увлеклись поздравлением детей, что отмечали новогоднюю ночь вместе. Теперь мы муж и жена. Уже 25 лет.
Бонус: летчики встречают Новый год, рисуя елки прямо в небе
Расскажите в комментариях о самой запоминающейся встрече Нового года. С наступающим!