16 неповторимых историй о том, как люди встречали Новый год

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У каждого из нас есть в запасе история о встрече Нового года, только спроси — чего только не услышишь: застрявшие лифты, судьбоносные встречи, 2-метровые Снегурочки и добрые сюрпризы. А заканчивается все, конечно, хорошо.