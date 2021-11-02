16 маленьких открытий, которые может сделать каждый, если присмотрится к этому миру чуточку внимательнее

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Жизнь может показаться скучной и предсказуемой. Но как только мы начинаем проявлять любопытство, то понимаем: вокруг много неизведанного.

Герои подборки AdMe.ru захотели показать свои небольшие открытия всему интернету. Кто-то познакомился с физическими явлениями, кто-то убедился в том, насколько разнообразной может быть природа, а кто-то просто поделился опытом.

1. «Я сфотографировал статическое электричество между двумя пальцами»

2. «Облако сказало мне: „Привет!“»

3. «До сего дня не думал, что это выглядит так»

4. «Я сфотографировал одновременно ночное небо и закат»

5. Этим ежикам всего 5 дней

6. «Сестра нашла чернику в форме сердца»

7. «На шерсти этого котика можно увидеть другого кота»

8. У дерева есть «ухо»

9. «Вот как выглядит смесь оливкового и подсолнечного масла в чугунной сковородке»

10. Этой 1-долларовой купюре 98 лет

11. «Нашел десять 4-листных клевера»

12. «Сфотографировал картонную трубку изнутри»

13. Тень, которая напоминает песика

14. «Мои волосы после того, как застряли в застежке-молнии»

15. Видите котенка?

16. «Почти дошел до конца радуги»