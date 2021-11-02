16 маленьких открытий, которые может сделать каждый, если присмотрится к этому миру чуточку внимательнее
Жизнь может показаться скучной и предсказуемой. Но как только мы начинаем проявлять любопытство, то понимаем: вокруг много неизведанного.
Герои подборки AdMe.ru захотели показать свои небольшие открытия всему интернету. Кто-то познакомился с физическими явлениями, кто-то убедился в том, насколько разнообразной может быть природа, а кто-то просто поделился опытом.
1. «Я сфотографировал статическое электричество между двумя пальцами»
2. «Облако сказало мне: „Привет!“»
3. «До сего дня не думал, что это выглядит так»
4. «Я сфотографировал одновременно ночное небо и закат»
5. Этим ежикам всего 5 дней
6. «Сестра нашла чернику в форме сердца»
7. «На шерсти этого котика можно увидеть другого кота»
8. У дерева есть «ухо»
9. «Вот как выглядит смесь оливкового и подсолнечного масла в чугунной сковородке»
10. Этой 1-долларовой купюре 98 лет
11. «Нашел десять 4-листных клевера»
12. «Сфотографировал картонную трубку изнутри»
13. Тень, которая напоминает песика
14. «Мои волосы после того, как застряли в застежке-молнии»
15. Видите котенка?
16. «Почти дошел до конца радуги»
Что в последнее время удивляло вас?
Фото на превью FPSxMcDUCK / Reddit
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