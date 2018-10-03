16 комментариев от тех, кто не в силах выключить свой фонтан остроумия

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Нельзя просто так взять и пройти мимо смешной картинки или чужого твита. По крайней мере, так думают некоторые пользователи и иногда с помощью всего пары слов делают шедевром чужой пост в интернете. Посмотрите на кота — владельца человека, метро, которое «подается» прямо к подъезду, и акулу, уставшую ждать новый сезон «Игры престолов», — и пусть они сделают ваш день лучше.