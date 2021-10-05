16 колоритных фото, которые у нас вызовут улыбку, а иностранцев лишь озадачат

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Наши люди передают из поколения в поколение характерные черты менталитета: особое чувство юмора, природную смекалку и отзывчивость. Это, пожалуй, и есть три пласта нашей загадочной души, которая для многих считается потемками.

Мы в AdMe.ru заметили, что многие вещи, которые наши соотечественники понимают едва ли не интуитивно, у иностранцев вызывают лишь недоумение. Сегодняшняя подборка фотографий — яркое тому доказательство.

«Двор, где прошло детство. Машина эта так и стоит уже лет 15, а может быть, и больше уже»

Это несущая машина. Если уберете ее, все воспоминания развалятся. © iandarken / Pikabu

«Приехал к родителям в село, а тут в туалете вот такой евроремонт сделан»

Учимся грустить правильно с малых лет

«В одной из командировок. В местной гостинице (г. Цивильск, Чувашская Республика) красуется вот такое предупреждение»

Производители машин прекрасно знают, что нужно клиентам в сезон урожая

LADA Largus — лучший способ увезти все кабачки разом. © LADA / VK

«Рейс Москва — Челябинск. Лето»

Легенда гласит, что в классическом борще ложка, если ее поставить в середину супа, не упадет

«Утро понедельника, 15 февраля. Валентинка для Мосгортранса. Мы даже в мороз в очереди стоим как-то с любовью!»

«Вчера узрела вот такую вот расстановку сидений. Мои предположения:

1) места для знакомств

2) места для схватки бабулек»

Раньше на выхлопные трубы машин автолюбители крепили резиновые игрушки. Сейчас игрушки тоже катаются с ветерком, но уже на более почетных местах

«Логика ясна и понятна: нет бумаги — нет проблем»

Дописано ручкой: «Была бы она еще (туалетная бумага)».

Мы не ценим ковер в отчем доме, пока однажды не решаемся купить его сами

Традиция выбивать ковры на снегу — вечна. И никакие химчистки не нужны

«Нашел источник тех самых таинственных железяк, о происхождении которых все мы гадали в детстве. Село Териберка, Мурманская область, заброшенная школа»

Кому-то повезло нарваться на терпеливую, клиентоориентированную службу поддержки. Посмотрите на время разговора

«Вот как мы носим с собой котиков»

Вот что у вас имеют в виду, когда говорят: «Берите с собой только самое необходимое». © BlepMaster500 / Reddit