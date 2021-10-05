16 колоритных фото, которые у нас вызовут улыбку, а иностранцев лишь озадачат
Наши люди передают из поколения в поколение характерные черты менталитета: особое чувство юмора, природную смекалку и отзывчивость. Это, пожалуй, и есть три пласта нашей загадочной души, которая для многих считается потемками.
Мы в AdMe.ru заметили, что многие вещи, которые наши соотечественники понимают едва ли не интуитивно, у иностранцев вызывают лишь недоумение. Сегодняшняя подборка фотографий — яркое тому доказательство.
«Двор, где прошло детство. Машина эта так и стоит уже лет 15, а может быть, и больше уже»
- Это несущая машина. Если уберете ее, все воспоминания развалятся. © iandarken / Pikabu
«Приехал к родителям в село, а тут в туалете вот такой евроремонт сделан»
Учимся грустить правильно с малых лет
«В одной из командировок. В местной гостинице (г. Цивильск, Чувашская Республика) красуется вот такое предупреждение»
Производители машин прекрасно знают, что нужно клиентам в сезон урожая
- LADA Largus — лучший способ увезти все кабачки разом. © LADA / VK
«Рейс Москва — Челябинск. Лето»
Легенда гласит, что в классическом борще ложка, если ее поставить в середину супа, не упадет
«Утро понедельника, 15 февраля. Валентинка для Мосгортранса. Мы даже в мороз в очереди стоим как-то с любовью!»
«Вчера узрела вот такую вот расстановку сидений. Мои предположения:
1) места для знакомств
2) места для схватки бабулек»
Раньше на выхлопные трубы машин автолюбители крепили резиновые игрушки. Сейчас игрушки тоже катаются с ветерком, но уже на более почетных местах
«Логика ясна и понятна: нет бумаги — нет проблем»
Дописано ручкой: «Была бы она еще (туалетная бумага)».
Мы не ценим ковер в отчем доме, пока однажды не решаемся купить его сами
Традиция выбивать ковры на снегу — вечна. И никакие химчистки не нужны
«Нашел источник тех самых таинственных железяк, о происхождении которых все мы гадали в детстве. Село Териберка, Мурманская область, заброшенная школа»
Кому-то повезло нарваться на терпеливую, клиентоориентированную службу поддержки. Посмотрите на время разговора
«Вот как мы носим с собой котиков»
- Вот что у вас имеют в виду, когда говорят: «Берите с собой только самое необходимое». © BlepMaster500 / Reddit
А какой бы фотографией вы поделились с иностранцем, если бы тот попросил описать вашу родину?
Фото на превью AlexDanilu4 / Pikabu
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