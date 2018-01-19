16 историй о казусах в путешествиях, с которыми ну никак не ожидали столкнуться туристы
Когда мы планируем путешествие, мы надеемся, что наш отдых будет максимально комфортным, без казусов. Но, согласитесь, жизнь вносит в наши планы коррективы — иногда не лучшие, а иногда и вовсе такие, от которых весь мир переворачивается с ног на голову.
AdMe.ru собрал рассказы пользователей интернета об их впечатлениях и опыте, который они получили в поездках, путешествиях и подготовке к ним.
- В нашем отделе работала перспективная девушка. Способная, быстро обучалась новому. У нее умерла бабушка, которая оставила ей в наследство 3-комнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Кто-то из отдела пошутил, что эта квартира является отличным источником дохода. Мол, я бы на месте девушки сдавал бы квартиру, а на вырученные деньги уехал жить в теплую страну. Пошутили и забыли. Пока в один из понедельников эта девушка не пришла на работу с заявлением об увольнении в одной руке и с билетом в Индию — в другой. Ее отпустили без отработок. ©MaxSpel
- Всегда, когда я вижу, что в отеле фен не вытаскивается из розетки, а вешалки в шкафу прикручены, меня посещает мысль: «Неужели вы думаете, что я путешествую без отвертки?» ©3666610
- Эту байку мне рассказал друг. Когда-то давно его отец решил сходить за хлебом. Да вот только решил он пойти в другой город, а точнее — в другую страну. Сам живет в Мариуполе, а за хлебом отправился в Таганрог, о чем и сообщил своим близким. Расстояние между городами — где-то 50 км. Пришел отец на таможенный пункт, а на вопрос пограничников, зачем он направляется пешком из Украины в Россию, да и без клади, ответил, что идет за хлебом. Те приняли его за сумасшедшего, но решили позвонить жене:
— Такой-то Такойтович здесь проживает?
— Да, но его нет дома.
— А где он?
— В Таганрог за хлебом пошел. ©Zulule
- Существует теория, что наша вселенная бесконечна, а поэтому в ней могут быть копии нашей планеты. Вот только представьте: летел космический корабль миллионы световых лет в поисках цивилизации... и уткнулся в Воронеж. ©Faxmaq
- Был недавно в Америке. Язык знаю плохо, поэтому в толпе иноязычных людей чувствовал себя очень некомфортно. Так вот, американцы ходят по улице с улыбкой на лице. Просто улыбаются друг другу. И как же я был рад, когда посреди всех этих радостных лиц услышал родное: «Какого фига лыбишься, ненормальный!» Лучший момент за всю поездку! ©Evgeha
- Друг ездил в Бразилию. По приезде его сразу предупредили о повышенной преступности, а также сказали, что ночью на пляж лучше не соваться. Там собираются молодежные банды. Далее с его слов: «Обгорел. Решил рискнуть и пойти купаться ночью, когда солнца нет, а вода еще не остыла. Как только пришел на пляж, меня сразу окружили 10–15 человек. Забрали футболку. В следующую ночь опять те самые гопники окружили, но ничего не забрали. На третий день они просто помахали мне рукой, а на четвертый отдали футболку. На пятый день напоили какой-то ерундовиной, которая похожа на смесь рома и бренди. А на шестой день я сам принес им хороший алкоголь и пару упаковок пива. В итоге до отеля меня везли на почти убитом авто в окружении мотороллеров и мопедов». ©romaholod
- Куба. Улыбающийся гид рассказывает о прелестях жизни на острове, но тут обрывает свое повествование и говорит: «Вот мы очень любим русских. Даже поговорку про них придумали: „Русский человек славится тем, что умеет найти выход из любой проблемной ситуации. Но больше всего он славится умением найти туда вход“». И ржет. ©delicesss
- Ездили мы как-то раз с другом в Испанию и, чтобы было экономнее, взяли одноместный номер с одной «двойной» кроватью. Ну это две кровати, соединенные в одну. Так вот, горничная каждый день упорно сдвигала наши кровати, а на одну из них клала розочку. И почему-то именно на мою?! ©berd2003
- Никогда не понимал вечно недовольных туристов, которые говорят что-то типа этого: «Ну Гоа меня не впечатлил. Франция слишком грязная. А в Германии вообще нечего смотреть!» Я, даже когда в соседний город приезжаю, то: «Вау, вот это памятник! Да ладно, у вас бордюры не такие, как у нас! Ну ничего себе! Вот это круто!» ©Lirica
- Обожаю путешествовать. Побывал в самых разных странах мира, а главное — не потратил на это ни копейки денег. Мой отдых немного отличается от привычного туризма. Я не загораю на песчаных пляжах и не спускаюсь на лыжах с горных заснеженных склонов. Все, что я делаю, — наблюдаю за тем, как устроены города: хожу по улочкам, гуляю по площадям и просто наслаждаюсь жизнью, чувствуя себя настоящим местным. А все благодаря Google-картам! В свободное время я захожу на Google Maps, тихо включаю музыку и начинаю свое путешествие. ©JuggerDown
- Сегодня внезапно решил прогуляться. В другой город. Прошел где-то 70 км. Короче, домой я совсем не хочу, поэтому теперь я либо путешественник, либо бомж. ©fragarena
- Всегда удивляло и даже бесило, что в Европе в выходные все закрыто: ни бутылки воды купить, ни в кафешке посидеть. В субботу еще полбеды, а вот в воскресенье — из разряда невозможного.
Италия. Меня ужалила медуза, очень сильно и очень больно, но больше всего страшно. Бегу на ресепшен, чтобы попросить у работника помощи. Администратор, глядя на мою обширную боевую рану, с паникой в голосе говорит: «Вам срочно нужно в аптеку. Мазь купить. Аптека тут, за углом». А потом лениво и без энтузиазма добавляет: «Но она сегодня не работает, закрыта. Сегодня ж воскресенье». ©KuzmaStepanych
- Есть у нас на работе уборщица. Зарплата у нее небольшая. Приходит обычно в обед, моет один из этажей. Постоянно в одной и той же одежде. Убирается не очень, но не в этом суть. У нее есть сын и внук, но они живут отдельно, и она им, насколько я знаю, не помогает. Так вот, она у нас знаменита тем, что объехала всю Европу по нескольку раз. Была в Тунисе, Египте, в Эмиратах и еще много где. Ездит раза четыре в год. Сейчас она опять в Египте. И вот сидишь и думаешь: что ты неправильно в жизни делаешь, если с зарплатой намного больше не был за границей? ©Lirica
А вам когда-нибудь приходилось возвращаться домой за паспортом или билетами, когда до выезда или отлета оставалось совсем чуть-чуть?
Фото на превью berd2003 / pikabu