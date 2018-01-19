16 историй о казусах в путешествиях, с которыми ну никак не ожидали столкнуться туристы

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Когда мы планируем путешествие, мы надеемся, что наш отдых будет максимально комфортным, без казусов. Но, согласитесь, жизнь вносит в наши планы коррективы — иногда не лучшие, а иногда и вовсе такие, от которых весь мир переворачивается с ног на голову.

AdMe.ru собрал рассказы пользователей интернета об их впечатлениях и опыте, который они получили в поездках, путешествиях и подготовке к ним.