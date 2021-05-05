16 историй из жизни, которые вынудят упасть в лингвистический обморок не только знатоков языка
Быть с языками на «ты» сложно даже тому, кто метит в полиглоты. Что уж говорить о простых смертных, для которых порой даже запомнить фразу «London is the capital of Great Britain» — трудная задача. Так или иначе, в неловкие ситуации попадает каждый, кто предпринимает попытку залезть в лингвистические дебри.
Мы в AdMe.ru искренне ценим тех, кто стремится овладеть английским вопреки всем преградам. А истории из нашей сегодняшней подборки покажут, во что иногда может вылиться изучение языка Туманного Альбиона.
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Я литературный переводчик. Заказали перевод текста для литературного конкурса, я взялась. Но тут навалились старые заказчики со срочными просьбами и пришлось сутки без сна переводить с двух разных языков. Текст занял 2-е место, все отлично. Вдруг мне на глаза попался перевод, и я увидела свою ошибку: вместо «стол» я почему-то написала «стена». Герои рассказа все время едят что-то со стены. Написала автору, она отнеслась с юмором и не стала ругать. © Подслушано / VK
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Классе в 7-м задали нам перевести текст на русский язык. Я споткнулась на первом же предложении о непонятное слово date. Залезла в англо-русский словарь, потом в другой. Пишут, это «дата». Окей, переводим. Когда дети подрастают и становятся подростками, они уходят в даты. Но учитель говорила о литературном переводе. Логично же: уходят в даты = умирают. Перевожу дальше. Там какая-то депрессивная история, как подростки уходят из жизни группами. На уроке спросили, конечно, меня. Помню, как читала. Помню, как ржали одноклассники, а красная от смеха учительница просила меня не останавливаться. Оказалось, под текстом был перевод этого несчастного слова. Date — «свидание». © Igogoshenka / Pikabu
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В детстве с группой ездили на Кипр. Английский знала на примитивном уровне. Сели в кафе. Я заказываю курицу и картофель фри («chicken and potato chips»). Официант на меня смотрит и не понимает, чего я от него хочу. Ну я говорю громче: «Potatoes free!» Он снова не понимает. Так несколько раз все громче я прошу картошку фри. В итоге за соседним столиком русские ребята, проржавшись до слез, мне подсказывают, что «картофель фри» будет по-английски «potato chips». Оказалось, я на весь ресторан требовала: «Свободу картошке!» © Подслушано / VK
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Урок английского, упражнение на понимание устного рассказа. Учитель включает кассету, все внимательно слушают, а потом должны кратко пересказать суть и ответить на вопросы. С самого начала сюжет показался мне странным, потому что в нем герой с обожанием говорил о некой своей mistress, что переводится в том числе как «любовница» или «госпожа». Герой рассказывал что-то про ожидание госпожи, про ее великолепные ножки, к которым ему хотелось поскорее прильнуть. Оказалось, что повествование велось от лица собаки, которая ждала возвращения хозяйки. © melchiorum / Pikabu
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На экране кошка: «Мяу, мяу, мя-я-у». Субтитр: «Сat is barking» («кошка лает»). © bash.im
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Мы с одноклассницей в школе на английском перепутали слова monks («монахи») и monkeys («обезьяны»). И нас все удивляло, где в Англии взяли столько обезьян, натренированных для защиты какого-то монастыря. © Beliimishka / Pikabu
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На курсах английского дали задание составить диалог о своем домашнем животном. Две девушки в паре очень интересно рассказывали о питомце, которого одна называла «папа Гарри». В конце преподаватель поинтересовался, что это за животное с таким интересным именем. В итоге выяснилось: девушки решили, что по-английски «попугай» звучит как "папагари«. © Лариса Дудникова / Facebook
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Помнится, пришлось индусам переводить поговорку «Хрен редьки не слаще». Как «хрен» и «редька» по-английски, я не знала. Перевела «Raddish is not sweeter than wasabi» («Васаби редьки не слаще». — Прим. AdMe.ru). © Елена Филиппова / Facebook
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Помогал младшему брату с английским. Проверяю тему «Местоимения». Спрашиваю:
— Как по-английски будет «она»?
Брат пыхтит, на лице написана работа мысли. Я решил подсказать:
— Ну еще суп такой есть. Похожее название.
Опять работа мысли, и ребенок с сияющими от гордости глазами выдает:
— Бо-о-орщ-щ-щ! © Подслушано / VK
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Как-то на первом курсе писал сочинение про фильм (задание такое было) и пользовался электронным переводчиком. Мне надо было сказать, что там была группа людей и они были трусливые. Я вбил в переводчик «трусы». Отгадайте, что он мне выдал? Это сейчас я умный, а тогда так и написал: «They were underwear». © bash.im
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Знакомая рассказывала. На работе делали заказ у подрядчиков. Когда им выставили счет, там было написано: «ТОО „Рыбина А.А.“» (фамилия такая). А программа перевела: «LLP Big Fish». И они долго не могли найти накладную, подтверждающую заказ в фирме «Большая рыба». © EUPHORIA / AdMe
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В одной инструкции по производству муки перевели заголовок как «producing sufferings» («производство мук / страданий»). © Анна Бибик / Facebook
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Один продюсер в 90-х организовывал в России концерты зарубежных групп. Перед выступлением на какой-то крупной площадке, уже по пути на сцену, солист сказал, что ему нужна restroom. Переводчица не знала американский английский, видимо, и перевела буквально: «комната для отдыха». Все в шоке: как так, на сцену же шли? Ну ладно, его приводят в комнату с диваном и телевизором, срочно притаскивают туда воду, фрукты... Тут уже шок у солиста, потому что он, разумеется, не понял, зачем его привели в комнату с диваном и фруктами и где, собственно, туалет. © Olga Iskiyaeva / Facebook
А с какими трудностями перевода сталкивались вы?