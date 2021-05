16 историй из жизни, которые вынудят упасть в лингвистический обморок не только знатоков языка

Быть с языками на «ты» сложно даже тому, кто метит в полиглоты. Что уж говорить о простых смертных, для которых порой даже запомнить фразу «London is the capital of Great Britain» — трудная задача. Так или иначе, в неловкие ситуации попадает каждый, кто предпринимает попытку залезть в лингвистические дебри.