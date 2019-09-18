16 фотографий, на которые стоит посмотреть дважды. А то и трижды
Иногда смотришь на фотографию и не понимаешь, что же на ней происходит. Как получилось, что фотографу удалось поймать именно тот момент, который в корне меняет восприятие всей картинки в целом? Одна кошка и ее тень или две кошки? Пляж или стол? И как же так извернулась собака, что кажется, будто их две? Все это вы найдете в нашей статье.
Мы в AdMe.ru любим всевозможные необычные совпадения и иллюзии и надеемся, что вам это тоже понравится.
Граффити создает эффект прозрачной стены
Прозрачный лимонный пирог
Да, это такое большое кресло, вам не показалось
«Привет, я зайка»
Столешница ручной работы выглядит как настоящий пляж
Рисунок, который затягивает
Орхидея, которая очень сильно напоминает кого-то
«Мой папа сделал это фото на телефон. Одна половина снимка в тумане, а другая — ясный солнечный день»
Идеальный ракурс
Бр-р-р...
Двухголовый крокодил? А нет, показалось
Скульптура в виде дверного проема на пляже
Эта волшебная фотография сделана в Маниту-Спрингс, Колорадо
Собака показывает чудеса акробатики
Какие милые лошадки... Так, постойте!
«Мой черный кот выглядит как тень моего белого кота»
Бонус: ладонь в ладонь
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Фото на превью JoshuaForLong / reddit