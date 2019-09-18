16 фотографий, на которые стоит посмотреть дважды. А то и трижды

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Иногда смотришь на фотографию и не понимаешь, что же на ней происходит. Как получилось, что фотографу удалось поймать именно тот момент, который в корне меняет восприятие всей картинки в целом? Одна кошка и ее тень или две кошки? Пляж или стол? И как же так извернулась собака, что кажется, будто их две? Все это вы найдете в нашей статье.

Мы в AdMe.ru любим всевозможные необычные совпадения и иллюзии и надеемся, что вам это тоже понравится.

Граффити создает эффект прозрачной стены

Прозрачный лимонный пирог

Да, это такое большое кресло, вам не показалось

«Привет, я зайка»

Столешница ручной работы выглядит как настоящий пляж

Рисунок, который затягивает

Орхидея, которая очень сильно напоминает кого-то

«Мой папа сделал это фото на телефон. Одна половина снимка в тумане, а другая — ясный солнечный день»

Идеальный ракурс

Бр-р-р...

Двухголовый крокодил? А нет, показалось

Скульптура в виде дверного проема на пляже

Эта волшебная фотография сделана в Маниту-Спрингс, Колорадо

Собака показывает чудеса акробатики

Какие милые лошадки... Так, постойте!

«Мой черный кот выглядит как тень моего белого кота»

Бонус: ладонь в ладонь

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