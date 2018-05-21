15 фотографий, которые вы не найдете ни в одной энциклопедии

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Чтобы узнать что-то интересное про нашу планету, совсем не хочется вчитываться в скучные энциклопедии. Зато яркие, необычные фотографии лучше любых слов расскажут об удивительных и необычных вещах. Например, о тюльпане с листком, который наполовину превратился в лепесток, ярких свадебных нарядах молодоженов из Ганы или мороженом со вкусом кетчупа.

AdMe.ru собрал 16 фотографий, которые покажут наш мир с новой стороны. Запаситесь попкорном, потому что от этого зрелища просто не оторваться. Почти как крутой сериал!

Elysia chlorotica — морские слизни, способные к фотосинтезу

Сумка, которая выглядит как нарисованная

Листок этого тюльпана наполовину превратился в лепесток

Крутейший корабль-призрак, сделанный вручную

Строительные ограждения с Hello Kitty в Японии

Это не далекий космос, а всего лишь свет, отражающийся от косметички

На этой столетней кирпичной кладке можно увидеть след ее создателя

«Мой черный кот меняет окраску»

Ганская свадьба

Троянский конь, построенный из разных частей компьютеров

Посмотрите, как красиво и необычно меняют цвет листья на этом здании

Так выглядит крышка люка в Германии

Отель в бывшей канадской тюрьме

Мороженое со вкусом кетчупа уже существует — налетай!

«Подвинул горшок и обнаружил под ним корневую систему сорняка»

Какая фотография удивила вас больше всего?