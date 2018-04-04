16 фото, на которых нет ничего необычного, но это только на первый взгляд

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Бытует мнение, что интернет — огромная свалка, а людей, которые ежедневно «копаются» в ней по несколько часов, уже ничем не удивишь. Но мы твердо убеждены, что в этом мире есть еще много всего, что может стать для вас настоящим открытием, будь то даже снимок с какой-нибудь чудинкой.

AdMe.ru собрал 16 фото, которые заставят вас не только слегка поднапрячь свой зрительный аппарат, но и удивиться, а кое-где даже воскликнуть: «Да ладно!»

1. У этого чеснока нет деления на зубчики

2. Читайте между строк, смотрите между ваз

3. Кто-то решил пойти без обуви. Видимо, торопился

4. Заяц-беляк и его выдающиеся навыки маскировки

5. В действительности это торт

6. Один из кирпичей — деревянный

7. Не хлебобулочное изделие, а просто-напросто камень

8. Скала, которая могла бы называться «хороший мальчик»

9. Мультяшные джинсы, которые заставят любого прохожего как следует проморгаться

10. Детский крем, на котором малыша к груди прижимает мужчина

11. Верба распустилась

12. Большой палец, на котором нет «следов» изгиба на коже в районе фаланги

13. Террариум со змеей в мужском туалете

14. Этот кактус настолько велик, что его «основание» выглядит как ствол обычного дерева

15. На этой игрушечной кассе наряду с яблоками, молоком и маслом есть надпись «пиво»

16. Знак «стоп» синего цвета, замеченный на Гавайях

А с какой необычной вещью вам довелось столкнуться в последнее время?