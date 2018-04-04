16 фото, на которых нет ничего необычного, но это только на первый взгляд
Бытует мнение, что интернет — огромная свалка, а людей, которые ежедневно «копаются» в ней по несколько часов, уже ничем не удивишь. Но мы твердо убеждены, что в этом мире есть еще много всего, что может стать для вас настоящим открытием, будь то даже снимок с какой-нибудь чудинкой.
AdMe.ru собрал 16 фото, которые заставят вас не только слегка поднапрячь свой зрительный аппарат, но и удивиться, а кое-где даже воскликнуть: «Да ладно!»
1. У этого чеснока нет деления на зубчики
2. Читайте между строк, смотрите между ваз
3. Кто-то решил пойти без обуви. Видимо, торопился
4. Заяц-беляк и его выдающиеся навыки маскировки
5. В действительности это торт
6. Один из кирпичей — деревянный
7. Не хлебобулочное изделие, а просто-напросто камень
8. Скала, которая могла бы называться «хороший мальчик»
9. Мультяшные джинсы, которые заставят любого прохожего как следует проморгаться
10. Детский крем, на котором малыша к груди прижимает мужчина
11. Верба распустилась
12. Большой палец, на котором нет «следов» изгиба на коже в районе фаланги
13. Террариум со змеей в мужском туалете
14. Этот кактус настолько велик, что его «основание» выглядит как ствол обычного дерева
15. На этой игрушечной кассе наряду с яблоками, молоком и маслом есть надпись «пиво»
16. Знак «стоп» синего цвета, замеченный на Гавайях
А с какой необычной вещью вам довелось столкнуться в последнее время?
Фото на превью solve_PvsNP/reddit