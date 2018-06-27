16 уморительных сообщений, которые всерьез могли написать только наши родители

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Каждую минуту отправляется 18 млн СМС, и самые ценные из них — это те, что отправляют нам родные люди. Их сообщения способны за одну секунду заставить нас улыбаться, даже если до этого мы были чернее тучи. Просто таких СМС, как наши родители, не пишет больше никто.

Мы в AdMe.ru выбрали сообщения от мам, пап и бабушек, которые просто нельзя скрывать от мира. Внимание: возможна передозировка милотой и смехом!

Когда хотел пошутить над мамой, но что-то пошло не так

Отцовский совет бесценен

Вот спасибо, мамуля

«20 лет я просил у мамы кошку, а она отказывала. Когда она переехала за 900 км, я получил от нее сообщение»

«Проснулся сегодня от бабушкиной СМС»

«Я уже переслала это всем, кому только можно, но вы просто взгляните на сообщение от моей мамы»

«Сегодня бабушка не намерена ждать, пока мы проснемся и почистим зубы»

«Кажется, моя мама — единственная, кто не знает про Кайли Дженнер»

Настроение: мама

«Да не знаю я, бабушка!»

«Вчера бабушка написала, что она посреди Атлантического океана, и больше ничего не объяснила»

«Мама просто прислала мне это»

«Спасибо, мам!»

А вы продолжайте делать свои селфи

«Недавно мама увлеклась электронными раскрасками»

Как изменить мамино настроение за секунду

Бонус: «Моей бабушке 78 лет, и большую часть жизни она провела в Китае. Сейчас она учит английский и присылает мне такие сообщения»

А какие сообщения от любимых родственников запомнились вам? Расскажите нам в комментариях.