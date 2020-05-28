16 доказательств того, что за мужчинами нужен глаз да глаз
Считается, что мужчины менее внимательны, чем женщины, и это часто выходит боком представителям обоих полов. Но, если бы не их забывчивость, рассеянность и банальный пофигизм, комичных ситуаций в повседневной жизни стало бы гораздо меньше. А кому этого хочется?
Мы в AdMe.ru считаем, что мужчинам простительны любые фейлы, пока они и окружающие их люди умеют смотреть на все с позитивом.
Никогда не недооценивайте силу ударений
Ведь настоящий друг всегда прикроет
Когда просто хотел как лучше
Хотя обычно люди сталкиваются с обратной ситуацией
«Впервые сам постригся. И под рукой оказалось оранжевое полотенце»
«Муж повел нас на урок рисования, и я просто не могу сдержать смех»
«Попросили принести на пикник что-нибудь, что подойдет для гриля. Чем им не понравились эти мини-чебуреки?»
Когда рассеянность — твое второе имя
У каждого свои маленькие радости
«Папа умеет поднять настроение»
С этим как с мытьем посуды: лучше решать задачи по мере их поступления
Генеральная стирка
С Nokia из прошлого такой проблемы бы не было
Когда каждая минута на счету
«Мой сын осознал пользу этого лайфхака»
«Мой сосед по комнате заказал себе индивидуальное оформление шоколада Tomblerone»
А расскажите теперь вы о ситуациях, которые не вышли бы из-под контроля, если бы не мужчины.