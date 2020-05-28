16 доказательств того, что за мужчинами нужен глаз да глаз

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Считается, что мужчины менее внимательны, чем женщины, и это часто выходит боком представителям обоих полов. Но, если бы не их забывчивость, рассеянность и банальный пофигизм, комичных ситуаций в повседневной жизни стало бы гораздо меньше. А кому этого хочется?

Мы в AdMe.ru считаем, что мужчинам простительны любые фейлы, пока они и окружающие их люди умеют смотреть на все с позитивом.

Никогда не недооценивайте силу ударений

Ведь настоящий друг всегда прикроет

Когда просто хотел как лучше

Хотя обычно люди сталкиваются с обратной ситуацией

«Впервые сам постригся. И под рукой оказалось оранжевое полотенце»

«Муж повел нас на урок рисования, и я просто не могу сдержать смех»

«Попросили принести на пикник что-нибудь, что подойдет для гриля. Чем им не понравились эти мини-чебуреки?»

Когда рассеянность — твое второе имя

У каждого свои маленькие радости

«Папа умеет поднять настроение»

С этим как с мытьем посуды: лучше решать задачи по мере их поступления

Генеральная стирка

С Nokia из прошлого такой проблемы бы не было

Когда каждая минута на счету

«Мой сын осознал пользу этого лайфхака»

«Мой сосед по комнате заказал себе индивидуальное оформление шоколада Tomblerone»