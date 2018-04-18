16 детских перлов, от которых хоть стой, хоть падай
Иногда дети выдают такие перлы, что невольно удивляешься: как они до такого додумались? Вот оно, нестандартное мышление и живой ум. Не поделиться таким сродни преступлению.
Мы в AdMe.ru считаем, что в детских нелепых высказываниях порой кроется глубокая философия.
- Еду в маршрутке, краем уха слышу эмоциональную речь то ли женщины, то ли ребенка. Поворачиваю голову — сидит мальчик лет 10 и яростно выговаривает в свой телефон: «Ух, я тебе устрою, Андрей, когда я домой приеду, ух, я тебя обматерю! Ух, десятиэтажным матом! Как обматерю — ты обалдеешь! Дождешься у меня! А сейчас никак! Я в общественном транспорте!» @murline
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Жена сказала, что я ем много мучного и что я сильно округлился за последнее время. Пытаюсь услышать опровергающие слова от дочери (3 года):
— Доча, я жирный?
— Нет!
— Может, я толстый?
— Нет!
— А какой я?
— Ты низкий, пап! @Lobotomist
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Забираю дочь из садика. Рядом девушка одевает свою дочку и мужичок — своего сына. Сынок оказался разговорчивым:
— Папа, смотри, какая у Лены мама красивая.
Ленина мама засмущалась:
— Спасибо, очень приятно.
Батя буркнул:
— Угу...
Но сынок решил продолжить:
— Вот бы нам такую! @Mike.54
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Братишка (7 лет) бегает вдоль весенних ручьев и восхищенно орет:
— Здесь воды миллион!
Озадаченно переспрашиваю:
— Миллион чего?
— ВОДЫ! @necrozz03
- Когда-то в детстве с мамой и сестрой ходили на елку в Кремль, точнее, на саму елку ходила сестра, а мы с мамой гуляли по Кремлю. Не знаю, как сейчас, а тогда выдача детей с этой елки была организована так: детей выводили в круг, а родители из-за заграждения их зазывали и разбирали. Я тогда маме сказала: «Давай кого-нибудь получше выберем». @PivBear
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Гуляем вчера с утра с дочкой во дворе на горке. С нами девочка лет 5. Сдружились, играют вместе, резвятся. Спрашиваю у девочки, та отвечает на бегу между катанием:
— Лера, а тебя всегда одну отпускают гулять?
— Нет, просто сегодня мама наблюдает...
— Ааа, наблюдает? На выборах наблюдателем работает?
— Нее...
— Наблюдает за тобой из окна?
— Нее, у нас из окна двор не видно этот.
— А что тогда?
— Наблюдает за папой, чтобы он с утра пива не выпил. @zhekaural
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У коллеги сын-второклашка мучается над сочинением. Тема: «Весна». Он уже написал: «Я люблю весну. Весной прилетают птицы. Я люблю птиц».
«Мама, — говорит он, — я не знаю, что дальше писать. Я больше ничего в весне не люблю». @MadTillDead
- Ехал в автобусе. Бабушка напротив обучает маленького мальчика названиям пальцев: «Большой, указательный — им указывают, средний — он в середине, безымянный — ему не повезло, имя ему не придумали, и мизинец». Малец повторяет: «Большой, указательный, средний, невезучий...» @BaldDog
- Еду в метро. Интернет не ловит. Сижу рассматриваю уткнувшихся в экраны людей, думаю про отпуск. На станции заходят мама с маленькой дочкой. Садятся. Мама утыкается в телефон. Девочка разглядывает окружающих. Доходит до меня. Долго так, пристально смотрит. Потом, как будто увидела что-то страшное, она делает большие глаза. Дергает маму за рукав и, показывая на меня пальцем, на ухо громко спрашивает: «Мама, а где у тети телефон?» @Loginovskaya
- Племянник подруги гордо заявляет: «Спайдермен — мой фанат!» Подруга иронично: «А может быть, наоборот?!» Тот самокритично бьет себя ладошкой в лоб: «Точно! Наоборот! Я кумир Спайдермена!» @ParoliParoli
- Племянник подруги озадачил дядьку своего на каком-то семейном застолье вопросом: «Дядь Петь, а семь плюс восемь будет адин-надцать или один-надцать?» Тот, в благодушном подпитии, укоризненно: «Ах Леха-Леха, балбес ты эдакий! Конечно же, одиннадцать!» На что 8-летний Леха добродушно отвечает: «Сам ты, дядя Петя, балбес! Семь плюс восемь будет пятнадцать!» @ParoliParoli
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Дочка (6 лет), обычно неугомонный ребенок, ходила целый день без настроения. Спросила, мол, кто обидел, о чем думаешь. Ответила:
— О свиньях. Учительница сказала, что их шея устроена так, что они никогда не могут смотреть на небо, — и зарыдала.
К такому меня жизнь не готовила... @Shanea
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Дочери 7 лет, она пытается в голове уложить летоисчисление. Из истории хорошо знает про динозавров, древнего человека и современный мир. Спрашивает меня:
— Мама, а когда крестный был маленький, он играл в «Майнкрафт»?
— Нет, доченька, «Майнкрафта» тогда еще не было.
— А ты в детстве играла?
— Когда я была маленькая, домашних компьютеров еще не было.
У дочки большие глаза:
— Ну хоть планшеты были?
— Нет, конечно!
— Телефоны?
— Только проводные.
Дочь думала-думала:
— И чем вы занимались тогда? Охотились на динозавров? @xxxlll
- Вчера играю с дочкой (3,5 года) в «Море волнуется...». Говорю финальную фразу: «Морская фигура, замри». И тут мой ребенок ложится на пол, руки по швам — и вытягивается в струнку. Я начинаю гадать: дельфинчик? змейка? водоросли? Зову супругу, гадаем вместе. На все предлагаемые варианты отрицательно мотает головой. В итоге мы сдаемся, спрашиваем: «Ну и кто же это?» Дочка с победным видом отвечает: «Бетон!» Сквозь смех спрашиваю, где она видела морской бетон. Оказалось, прошлым летом в Геленджике мы на Тонком мысе через бетонные блоки в море спускались, и она запомнила. @DVasilych
- По телевизору крутят рекламу: футбольный матч Россия — Бразилия, 18:50. 10-летний сын возмутился: «Ничего себе наши проиграли!» @PivBear
Бонус: все мы немного дети
- Как-то очень сильно похолодало: на улице то ли −25 °С, то ли −30 °С. Прихожу на работу, замерзла, пока бежала. А там коллеги тоже только с улицы пришли, замерзли. И решили мы, прежде чем дела начинать, чайку горячего попить. Заварили, разлили по чашкам, сели, пьем чай, греемся. И вдруг наша начальница нам говорит: «Мне моя мама с утра позвонила и говорит: „Аня, сегодня похолодало, не забудь штаны теплые надеть“». Я чуть чаем не поперхнулась, ведь начальнице в тот момент было 76 лет от роду. Я начальницу спрашиваю: «Анна Ивановна, а маме сколько же лет?» Она отвечает: «95. Как хорошо иногда почувствовать себя ребенком». @baskakovame
Поделитесь своими находками детской философии в комментариях. Самые интересные опубликуем в следующей подборке!
По материалам Pikabu.ru