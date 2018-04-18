16 детских перлов, от которых хоть стой, хоть падай

Гуляем вчера с утра с дочкой во дворе на горке. С нами девочка лет 5. Сдружились, играют вместе, резвятся. Спрашиваю у девочки, та отвечает на бегу между катанием:

— Лера, а тебя всегда одну отпускают гулять?

— Нет, просто сегодня мама наблюдает...

— Ааа, наблюдает? На выборах наблюдателем работает?

— Нее...

— Наблюдает за тобой из окна?

— Нее, у нас из окна двор не видно этот.

— А что тогда?

— Наблюдает за папой, чтобы он с утра пива не выпил. @zhekaural