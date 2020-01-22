16 человек рассказали о странных правилах, которые в детстве в их семьях считали нормой
В каждой семье существуют свои принципы воспитания детей. Недаром говорят: «Мой дом — мои правила». Конечно, есть вещи, которые от ребенка требует любой родитель: не совать пальцы в розетку, не забывать чистить зубы и не отбирать игрушки у братьев или сестер. Все это относится к базовым правилам, которые касаются здоровья, безопасности и социализации детей. Но некоторые родители решили на этом не останавливаться и расширили тему запретов до абсурда.
Мы в AdMe.ru поинтересовались у пользователей соцсетей, какие странные правила их заставляли соблюдать в детстве. Оказывается, многие из них выросли в условиях жестких ограничений. Причем «квоты» вводились взрослыми на совершенно неожиданные вещи — например на туалетную бумагу.
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Если люди в фильме начинали целоваться, когда мы смотрели телевизор, моя мама выходила из себя и пыталась закрыть экран подушкой, а еще громко кашляла до тех пор, пока сцена не заканчивалась. © Dameunbatido / Reddit
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Никаких наушников. Музыка должна быть слышна всем, чтобы родители могли убедиться в том, что я не слушаю ничего непозволительного. © Asher Blyz / Quora
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Я должна была обязательно съесть все, что лежало на моей тарелке, потому что «другие дети ведь голодают». Не совсем понимаю, какую пользу мое переедание могло принести голодающим детям. © Christine Zacharda / Quora
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А мне запрещали держать хлебные палочки во рту как сигарету, их можно было только грызть. Папа объяснял это тем, что я начну курить, если буду так делать. © Dubrovski / Pikabu
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Отец моего лучшего друга разрешал мне есть попкорн только по одному зернышку за раз. © CallMeRawie / Reddit
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Нам запрещалось садиться на кожаный диван в майках, шортах и босиком, то есть касаться его своей кожей. © SuperBubber / Reddit
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Никакого пения за столом, только если это не чей-то день рождения. © ParadiseSold / Reddit
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Когда мне было 6 лет, мама сказала мне, что, если я буду хорошо себя вести, она разрешит мне не ходить в школу по субботам и воскресеньям. Однажды учитель сказал мне: «Увидимся в понедельник», и только тогда я все понял. © missdontcare_ / Reddit
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Мне не разрешали носить пижаму в течение дня, даже когда я болел. © Babet Becker / Quora
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Мне запрещали носить украшения в детстве (все эти пластиковые колечки и браслетик с жвачками), потому что, если разрешить мне носить украшения, я начну одеваться как цыганка, попаду в колонию за воровство в электричках и мне там все руки забьют татуированными кольцами. © Omia / Pikabu
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Был период, когда родители по каким-то необъяснимым причинам не разрешали мне пить во время приема пищи. Мол, чаем себе желудок забиваю, а надо сначала есть, а потом пить, чтобы я не жаловалась, что я наелась и больше не хочу. Мне приходилось через силу в себя все запихивать, лишь бы поскорее сделать пару глотков воды. © HereshNeale / Pikabu
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Когда я плохо себя вел, мне запрещали читать. В детстве я очень любил читать (как и сейчас), так что в то время это было весьма эффективное наказание. © CharlieChooper / Reddit
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В детстве, если я не получал пятерку, мне запрещалось есть за столом. Я был уверен, что это нормально и в каждой семье так, пока не поужинал в гостях у своего друга-двоечника. Его родители были такими любящими и заботливыми. © GreatGooseGimbo / Reddit
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Бабушка запрещала мне ходить по квартире, наступая на пятку. Можно было только на носках, тихонько. А каждая тарелка и кружка имели свое определенное место — не дай бог было повернуть ручку не в ту сторону. © SkazkaSoap / Pikabu
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Мне в детстве запрещали допивать остатки сока или любого другого напитка из-за звука. Папа всегда говорил, что лучше купит мне еще один сок, чем будет слушать этот «звук бедности». Так до сих пор и неуютно допивать последние капли. © Подслушано
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В детстве родители не разрешали отмечать мой день рождения. Мол, мала еще, вот 20 лет будет, тогда и отметишь. Поэтому однажды я пошла на день рождения к девочке, которая родилась со мной в один день. Такого грустного дня рождения у меня еще никогда не было. Вроде и твой день, а поздравляют не тебя. © Подслушано
А ваши родители или другие взрослые заставляли вас следовать странным правилам? Какие обыденные и совершенно безобидные вещи считались табу в вашем доме?