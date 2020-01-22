16 человек рассказали о странных правилах, которые в детстве в их семьях считали нормой

Мне запрещали носить украшения в детстве (все эти пластиковые колечки и браслетик с жвачками), потому что, если разрешить мне носить украшения, я начну одеваться как цыганка, попаду в колонию за воровство в электричках и мне там все руки забьют татуированными кольцами. © Omia / Pikabu

Был период, когда родители по каким-то необъяснимым причинам не разрешали мне пить во время приема пищи. Мол, чаем себе желудок забиваю, а надо сначала есть, а потом пить, чтобы я не жаловалась, что я наелась и больше не хочу. Мне приходилось через силу в себя все запихивать, лишь бы поскорее сделать пару глотков воды. © HereshNeale / Pikabu